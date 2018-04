trening i trudvang

Det er en investering hvor utbyttet er bedre livskvalitet. En sterk kropp er en forutsetning for å klare seg selv. Og tiden på institusjon kan utsettes. Det er obligatorisk å begynne på skolen når vi et seks år. Kanskje burde det være obligatorisk å begynne å trene når vi blir pensjonister?

Føler meg overbevist om at her snakker vi VINN/VINN! For samfunnet og den enkelte! Og så blir vi i godt humør når vi trener! Vi var 20 stykker i dag! Bra Det!

Undertegnede deltok også!

Tekst og foto

Bitten Ranes