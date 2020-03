Trenger du mere garn til påske? Fortvil ikke, tirsdag 7. april har Husfliden Surnadal åpent for utlevering av bestillte varer. Legg gjerne inn en bestilling på e-post: post@husflidensurnadal.no eller på sms til tlf: 41 66 17 34. Bestillingsfrist er mandag 6. april kl. 23.00. Vi pakker varene for deg, så kan varene hentes ut hos oss mellom 13.00-16.00.



Vi må også få benytte anledningen å få takke alle som handlet med oss fredag 27. mars. Responsen var over all forventning. Vi setter umåtelig stor pris på at dere handler hos oss. Det er takket være alle dere flotte kunder som er lojale og flinke til å handle lokalt, som gjør at vi kan holde åpent. Og forhåpentligvis når denne vanskelige tiden er over kan vi åpne dørene som normalt igjen.



God påske!

Hilsen Husfliden Surnadal AS