Treng fleire bøsseberarar

Vi har i år for første gong brukt digital post i samband med rekrutteringa av bøsseberarar. Dei som ikkje har hatt mulegheit til å vere bøsseberar, har vore flinke til å melde i frå til servicetorget. Dei som ikkje enno har takka nei, er vi heilt avhengige av at stiller opp slik at alle i kommunen får besøk av ein bøsseberar på aksjonsdagen. Dei som er bedne om å vere Bøsseberar 1 må hente ferdig pakka bøsseposar i servicetorget på Kommunehuset. Vi held ope 09.00- 17.00 torsdag og fredag for dette formålet. Det er og muleg å komme og hente før.

På tampen manglar vi no ein bøsseberar på kvar av desse rutene:

MOEN – DALSEGG

BERSET - HEGGSET - GLÆRUM KAI – BØVRA

SÆTERMARKA (GAMMEL GRYTÅ - NISTUTRØA)

Vi håpar på fulle ruter og at folk som vil gå for ei god sak vil ta kontakt med servicetorget i kommunen. På førehand vil vi få takke alle dei som har fått invitasjon og stiller opp som bøsseberarar på denne store dugnadsdagen.