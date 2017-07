Trenermangel i håndballgruppa

I fjor ble jentene på J16 trent av trioen Tor Helge Solli, Åse Torill Solli og Inger Grete Lundemo, mens Ole Magnar Ulvund var trener for damelaget. Alle ga beskjed i vår om at de ikke var aktuelle kommende sesong. Styret har vært på jakt etter trenere gjennom hele sommeren, men så langt har ingen sagt ja. Det skaper hodebry for håndballgruppa.

- Nå velger vi å gå ut i media med håp om å få kontakt med noen som har lyst til å bidra på trenersiden. Ta kontakt med meg eller noen andre i styret så fort så mulig om du vil hjelpe oss, sier Faksnes.

Surnadals seniorlag skal etter planen sesongåpne med bortekamp mot Vikhammer 10. september. For første gang på mange år spiller Rindal og Surnadal i samme divisjon på seniornivå. Det gjenstår å se om publikum blir snytt for to spennende lokaloppgjør.

- Blir det ikke en løsning i løpet av et par uker må vi dessverre trekke seniorlaget fra seriespillet, sier Faksnes.

Om det skulle bli løsningen vil det få konsekvenser for neste års damespillere som da må starte på nytt helt nede i 5. divisjon.

