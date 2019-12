Treffsikre unge skyttere

Søndag arrangerte Surnadal skytterlag finaler i Nordmør Open. Guro Øie Bævre skjøt best i klasse 5, tett etterfulgt av Eline Lillegård og Marte Bjerkaas Nisja. Klasse 5 er klassen for de antatt beste skytterne. Her var 19 deltakere med i innledende runder, og 8 i finalen.