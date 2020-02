Tre seniorkamper i helga

Surnadal har rotet seg inn i en vanskelig situasjon, hvor de for øyeblikket ligger helt sist på tabellen med 5 poeng etter 12 kamper. Åtte kamper gjenstår, og det er fortsatt fullt mulig for Surnadal å berge plassen i 4. divisjon. I helga har de to sjanser til å ta poeng. Lørdag møter de tabelltreer Ålen i Surnadal idrettshall, mens de søndag tar turen til Skaun.

Seks kamper gjenstår for Rindals 3. divisjonslag. Søndag er Orkanger 2 motstander i Orklahallen. Rindal ligger på 5. plass på tabellen med 16 poeng - fire poeng bak Byåsen 2 på 4. plass.

Trollheimsporten kommer tilbake med kampreferat.

Kampene spilles slik:

Lørdag 8. februar:

Kl 17:15: Surnadal - Ålen

Søndag 9. februar:

Kl 15:00: Skaun - Surnadal

Kl 19.00: Orkanger 2 - Rindal