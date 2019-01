Tre seniorkamper i helga

Lørdag skal 5. divisjonslaget til Rindal møte Hovin/Trønder-Lyn på bortebane. Rindal ligger på 5. plass på tabellen med 9 poeng; ett poeng mindre enn lørdagens motstander som ligger på plassen foran. Da lagene møttes i aller første seriekamp ble det tomålsseier til Hovin/Trønder-Lyn. Kampstart kl 16.30. Se tabellen her.

Søndag skal det spilles to seniorkamper i Rindalshuset. Først ut er damelaget i 3. divisjon som får besøk av Spjelkavik. Rindal tapte bortekampen i desember 30 - 22, og er nok sultne på revansje. Før helgas serierunde ligger Rindal på 6. plass på tabellen med 11 poeng etter 12 kamper, mens Spjelkavik ligger på 8. plass med 10 poeng på 12 kamper. Avdelingen er svært jevn, hvor kun fire poeng skiller Godøy/Aksla på 3. plass og Orkanger 2 på 9. plass. Vestnes/Varfjell virker fortapt under streken på tabellen med kun 2 poeng. Øverst troner suverene Molde 2 med full pott. Kun ett lag rykker ned i 4. divisjon, så svært mye skal skje om ikke Rindal fortsatt spiller i 3. divisjon neste sesong. Kampstart kl 14.00. Se tabellen her.

Herrelaget til Surnadal/Rindal i 4. divisjon har levert varene så langt i sesongen, og ligger på en fin 3. plass på tabellen med 8 poeng etter 7 kamper. Søndagens motstander er Ranheim som ligger nest sist på tabellen. Lagene har ikke møttes tidligere denne sesongen. Se tabellen her. Kampstart kl 16.00.

Damelagene i Surnadal har ikke kamp i helga.