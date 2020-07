Tre seire på Leangen

Først ute var 5-årige Faste Iris til John Helge Gravvold (bildet). Det var dens første løp. og det endte med seier. John Helge og Ola Skjølsvoll har lagt grunnlaget med god grunntrening, og den siste måneden har den vært i trening hos Atle Solhus i Orkdal, og han har fått frem det lille ekstra i henne.Tida kom på 1,35,7. Atle Solhus var stødig sjåfør også.



Så var det Odins Blessa sin tur.Nils Stokke sin hoppe tok en sikker seier med tiden 1,27,9. Den merra gjør gode løp hver gang. Vil også berømme kusken Karl Ove Nordtømme, tidligere trener på Leangen, som nå kjører som amatør. Han ga merra et perfekt løp 2. par utvendig, gjorde kloke valg mot siste sving, som førte til at ho fikk utnytta sin spurtstyrke på oppløpet.



Den tredje seieren var det Magic of joy som stod for. Den eies og trenes av Irene Løfaldli. Den er veldig startrask, og tok enkelt teten. Siden holdt den greit unna for storfavoritten Moni Rajah. Det skal være en av landets bedre 4-åringer, men Magic of joy, som også er 4 år, klarte å slå den. Det blir spennende framover. Det kan nevnes at hesten går uten sko i løp.Arve Sjoner var som vanlig kusk.



To hester til startet også, Ola Sylte Heggset hadde med Solan Borken som debuterte i løp. Den viste stor fart, men det ble for, mye galopper og den ble disket.



Mads Løfaldli stilte til start med Svartemaja. Den åpnet bra,men galopperte et stykke ut i løpet. Etterpå så orka ho ikke å springe så veldig fort, så det ble ingen premie.



Du kan se løpene på www.rikstoto.no



Tekst: Mads Løfaldli

Bildet: Skjermdump fra www.rikstoto.no