Tre personer sendt til sykehus i ambulansehelikopter

Politiet fikk melding om ulykka kl 10.10 fredag

Ca kl 11.40 opplyser politiets operasjonsentral at bilberging pågår, og at trafikken går som normalt forbi stedet. Personene som er sendt med luftambulanse til St. Olavs hospital er en kvinne i 20-åra og to små barn. Sjåføren i den andre bilen, en mann i 30-åra, ble tatt med av ambulanse.

Det dreier seg om en påkjørsel bakfra. Saken resulterer i anmeldelse og et førerkortbeslag. Dette opplyser politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal.