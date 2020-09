Tre nye bruer i Trollheimen og kjempedugnad på Trollheimshytta

Det er rett og slett imponerende hva våre frivillige bidrar med til glede for alle som går i fjellet. Nylig hadde vi dugnad på Trollheimshytta med 8 personer. En trivelig, motivert og arbeidsom gjeng, som sto på fra morgen til kveld. I samme periode har vi hatt 6 frivillige på rutedugnad som har bygd tre nye broer på rutene ut fra Trollheimshytta.

Her er noe av det som ble gjort:



Rutedugnad i Foldalen

- 2 bruer over Fossåa (Trollheimshytta - Vassendsetra).

- Bru over Leirtjønnbekken (Trollheimshytta - Kårvatn)

- 450 m klopplegging

- Omlegging og merking av 2 nye stier

- Beising av brua over Svartåa



Dugnad på brua over Fossåa.



Leirtjønnbekken



Dugnad på Trollheimshytta

- Tømte to rom i kjelleren, vaska dem med salmiakk, mala golv og vegger.

- Mala alle vinduskarmene i sjølhusholdet to strøk.

- Mala vinduskarmer i spisesalen og resepsjonen, på et vindu i den store. peisestua og på tre av soverommene.

- Mala to av båsene på do to strøk.

- Mala ytterdøra på do innvendig og utvendig.

- Snekra skohyller på tørkerommet (plast til 150 par sko, minst...).

- Snekra ny platt foran døra fra museet (gammelskjælet).

- Mura opp den runde ovnen i den store peisestua (etter reparasjon i bygda i vinter) og kobla den til røykrøret fra peisinnsatsen.

- Tok ned to store furuer og laga dobbel sittebenk av dem (nesten ferdig, mangler ett ryggstø).





Den frivillige innsatsen i turistforeningen gjør at vi får utrolig mye ut av hver krone som brukes. Hva skulle vi gjort uten sånne frivillige? Tusen takk for strålende innsats!





Alle foto: TT