Tre lokale skytterstevner på ei helg

Hjelmenstevnet arrangeres fredag, lørdag og søndag med 130 påmeldte skyttere. Surnadal skytterlag og Rindal skytterlag arrangerer sine stevner lørdag og søndag med hhv. 134 og 124 påmeldte.

Mange av skytterne deltar på alle de tre stevnene i løpet av helga. Man får flere deltakere og mer skjerpet konkurranse når det er mulighet til å delta på tre stevner i samme område på samme helg. Flere av deltakerne her kan vise til gode resultater fra landsskytterstevnet, ikke minst Tor Gaute Jøingsli fra Lom og Skjåk, som ble skytterkonge i 2018. Men vi har også flere lokale deltakere på høyt nivå.



Eline Lillegård fra Hjelmen skytterlag er også et av mange kjente navn på deltakerlistene i helga. Her i Rindalshuset lørdag.

Resultater fra helgas konkurranser

Ingen av våre lokale skyttere stakk av med seieren i klasse 3-5 i helga, men det har vært mange gode prestasjoner fordi. Eline Lillegård (bildet over) tok 4. plassen i klasse 3-5 med 345 poeng under Hjelmenstevnet, der regjerende skytterkonge Tor Gaute Jøingsli vant med 348 poeng. Karen Snekvik vant klasse Eldre junior 18 år i Rindal, etterfulgt av Camilla Irene Kalset Grøtte. Begge skyter de for Surnadal skytterlag. Hans Øie Bævre (Bæverdalen) vant klasse Eldre junior 18 år i Surnadal, bare to snaue poeng foran Karen Snekvik.

Brødrene Fjærli (øverste bildet) har gjort det godt, og kan skilte med to klasseseire hver.

Øvrige resultater finner du her:

Surnadal:

Mesterskap:

3-5: 1. Mona Isene, Rennebu (5) 348, 2. Tor Gaute Jøingsli, Lom og Skjåk (5) 346, 3. Ludvik André Sagstad Tolaas, Nesjestranda & Skaala (5) 346, 4. Terje Nisja, Sunndal (5) 345, 5. Peder Bakken, Singsås (5) 345,

Klasse 2: 1. Grim Sæterbø, Hjelmen 345, 2. Odd Tyrhaug, Smøla 343, 3. Harry Fagerheim, Smøla 342, 4. Kirsti Rakstang, Aspøy og Straumsnes 341, 5. Nils Jøran Stenberg, Surnadal 341,

Klasse 1: 1. Tonje Fuglås Kvendbø, Surnadal 347, 2. Stig Atle Sletvik, Aspøy og Straumsnes 328, 2. Reidun Naalsund, Aspøy og Straumsnes 237,

V55: 1. Ivar Maalen, Surnadal 346, 2. Kurt Otnes, Valsøyfjord 345, 3. Bjørn Snekvik, Bæverdalen 343, 4. Axel Skuggevik, Surnadal 342, 5. Alf Høgset, Batnfjord 341,

V65: 1. Arnfinn Kamsvåg, Sunndal 347, 2. Åge Haugen, Valsøyfjord 346, 3. Gregus Kristensen, Kvernes 346, 4. Stein Olav Gravem, Surnadal 345, 5. Kurt Holmen, Smøla 343,

V73: 1. Ola Krogstad, Eide og Naas 349, 2. Gunvald Nisja, Sunndal 348, 3. Jostein W. Hoseth, Rennebu 348, 4. Tore Reksterberg, Ørlendingen 347, 5. Ole M. Silseth, Eide og Naas 346,

Eldre Junior 18 år: 1. Hans Øie Bævre, Bæverdalen 337, 2. Karen Snekvik, Surnadal 335, 3. Karoline T Eikrem, Aspøy og Straumsnes 334, 4. Hilde Korsrud Ulset, Aspøy og Straumsnes 333, 5. Camilla Irene Kalset Grøtte, Surnadal 333,

Junior 16-17 år: 1. Kjell Arne Fjærli, Bæverdalen 347, 2. Ronja Hammervold, Eidsvåg og Eidsøra 345, 3. Ane Bjerkaas Nisja, Sunndal 345, 4. Nora Haugsnes, Årvågsfjord 344, 5. Erling Waag, Surnadal 341,

Eldre rekrutt 14-15 år: 1. Signe Eggestøl Husby, Sunndal 348, 2. Rune Aasen Naalsund, Aspøy og Straumsnes 331, 3. Henrik Eikrem, Aspøy og Straumsnes 259,

Rekrutt 11-13 år: 1. Vegard Fjærli, Bæverdalen 349, 2. Marius Mikkelsen, Surnadal 349, 3. Christian Moen Hårstad, Surnadal 337, 4. Henrik André Stavem Tolaas, Nesjestranda & Skaala 333, 5. Torje Gustad Ingeborgvik, Kvernes 326,

Nybegynner ung: Håkon Aune, Øvre Surnadal 229, Varg Andre Tyrhaug, Smøla 247, Iver Aasen Naalsund, Aspøy og Straumsnes 244, Ola Magnus Stenberg, Surnadal 221, Eline Holmen Stensønes, Smøla 220,

Nybegynner voksen: 1. Hans Christian Hårstad, Surnadal 248.

Rindal:

3-5: 1. Terje Nisja, Sunndal (5) , 1. Maria Helene Nogva, Eide og Naas (4) , 1. Ingrid Øyan, Singsås (3) , 2. Trond Anfeldt Røstad, Ørlendingen (4) , 2. Marte Bjerkaas Nisja, Sunndal (5) , 2. Kristin Kanestrøm, Smøla (3) , 3. Margrete Dalsegg, Øvre Surnadal (3) , 3. Anita Jære, Rennebu (5) , 3. John Nordvik, Surnadal (4) , 4. Tor Gaute Jøingsli, Lom og Skjåk (5) , 4. Hanne Waag, Surnadal (4) , 5. Trond Gullik Mikkelsen, Surnadal (4) , 5. Arild Duaas, Orkla (5) ,

Klasse 2: 1. Grim Sæterbø, Hjelmen , 2. Kirsti Rakstang, Aspøy og Straumsnes , 3. Nils Jøran Stenberg, Surnadal , 4. Ole Kristian Fjærvoll, Kleive , 5. Sigurd Bersvend Indergård, Reinsfjell Klasse 1: 1. Tonje Fuglås Kvendbø, Surnadal ,

V55: 1. Kurt Otnes, Valsøyfjord , 2. Bjørn Trøite, Rennebu , 3. Nils Halse, Halsa (Nordmør) , 4. Axel Skuggevik, Surnadal , 5. Jens Kåre Øyen, Hov ,

V65: 1. Bjarne By, Skaun , 2. Jarle Foss, Bæverdalen , 3. Arnfinn Kamsvåg, Sunndal , 4. Stein Olav Gravem, Surnadal ,

V73: 1. Ola Krogstad, Eide og Naas , 2. Jostein W. Hoseth, Rennebu , 3. Tore Reksterberg, Ørlendingen , 4. Steinar Dahle, Holmemstranda , 5. Håkon T. Gravem, Sunndal ,

Eldre Junior 18 år: 1. Karen Snekvik, Surnadal , 2. Camilla Irene Kalset Grøtte, Surnadal , 3. Karoline T Eikrem, Aspøy og Straumsnes , 4. Hans Øie Bævre, Bæverdalen , 5. Solfrid Ulseth Moen, Aspøy og Straumsnes ,

Junior 16-17 år: 1. Ronja Hammervold, Eidsvåg og Eidsøra , 2. Nora Haugsnes, Årvågsfjord , 3. Kjell Arne Fjærli, Bæverdalen , 4. Erling Waag, Surnadal , 5. Ane Bjerkaas Nisja, Sunndal ,

Eldre rekrutt 14-15 år: 1. Signe Eggestøl Husby, Sunndal , 2. Ole Dalsegg, Øvre Surnadal , 3. Peder Gundersen, Heim/Hemne , 4. Rune Aasen Naalsund, Aspøy og Straumsnes , 5. Henrik Eikrem, Aspøy og Straumsnes ,

Rekrutt 11-13 år: 1. Marius Mikkelsen, Surnadal , 2. Vegard Fjærli, Bæverdalen , 3. Christian Moen Hårstad, Surnadal , 4. Asle Duaas, Orkla , 5. Markus Aune, Øvre Surnadal ,

Nybegynner ung: Håkon Aune, Øvre Surnadal , Iver Aasen Naalsund, Aspøy og Straumsnes , Ola Magnus Stenberg, Surnadal ,

Nybegynner voksen: 1. Hans Christian Hårstad, Surnadal.

Hjelmen:

3-5: 1. Tor Gaute Jøingsli, Lom og Skjåk (5) 348, 2. Terje Nisja, Sunndal (5) 347, 3. Marte Bjerkaas Nisja, Sunndal (5) 345, 4. Eline Lillegård, Hjelmen (5) 345, 5. Ludvik André Sagstad Tolaas, Nesjestranda & Skaala (5) 345,

Klasse 2: 1. Ole Kristian Fjærvoll, Kleive 343, 2. Olav Nogva, Eide og Naas 342, 3. Janne Karin Frilund, Kleive 342, 4. Nils Jøran Stenberg, Surnadal 342, 5. Grim Sæterbø, Hjelmen 342,

Klasse 1: 1. Reidun Naalsund, Aspøy og Straumsnes 242, 2. Stig Atle Sletvik, Aspøy og Straumsnes 238,

V55: 1. Bjørn Trøite, Rennebu 347, 2. Kurt Otnes, Valsøyfjord 345, 3. Gunnar Øyen, Aspøy og Straumsnes 345, 4. Bjørn Snekvik, Bæverdalen 343, 5. Axel Skuggevik, Surnadal 341,

V65: 1. Arnfinn Kamsvåg, Sunndal 348, 2. Åge Haugen, Valsøyfjord 347, 3. Gregus Kristensen, Kvernes 344, 4. Jarle Foss, Bæverdalen 340, 5. Kurt Holmen, Smøla 339,

V73: 1. Ola Krogstad, Eide og Naas 349, 2. Håkon T. Gravem, Sunndal 348, 3. Jon Oren, Surnadal 348, 4. Egil Magne Damli, Lensvik/Selven 347, 5. Ludvik Gravem, Sunndal 346,

Eldre Junior 18 år: 1. Karoline T Eikrem, Aspøy og Straumsnes 340, 2. Karen Snekvik, Surnadal 339, 3. Hans Øie Bævre, Bæverdalen 334, 4. Camilla Irene Kalset Grøtte, Surnadal 330, 5. Thomas Ervik, Årvågsfjord 323,

Junior 16-17 år: 1. Kjell Arne Fjærli, Bæverdalen 342, 2. Ane Bjerkaas Nisja, Sunndal 342, 3. Erling Waag, Surnadal 341, 4. Nora Haugsnes, Årvågsfjord 341, 5. Mathias Bakk, Årvågsfjord 338,

Eldre rekrutt 14-15 år: 1. Signe Eggestøl Husby, Sunndal 349, 2. Peder Gundersen, Heim/Hemne 336,

Rekrutt 11-13 år: 1. Vegard Fjærli, Bæverdalen 348, 2. Marius Mikkelsen, Surnadal 346, 3. Henrik André Stavem Tolaas, Nesjestranda & Skaala 336, 4. Christian Moen Hårstad, Surnadal 330, 5. Torje Gustad Ingeborgvik, Kvernes 325,

Nybegynner ung: Jo Lasse Bøe, Hjelmen 245, Fredrik Garthe, Hjelmen 224, Varg Sæterbø, Hjelmen 227, Varg Andre Tyrhaug, Smøla 247, Emilie Riksheim, Hjelmen 216, Hans Ole Loe, Kvernes 225, Aron Betten, Halsa (Nordmør) 236, Terje Sinnes, Halsa (Nordmør) 227, Ola Magnus Stenberg, Surnadal 225, Eline Holmen Stensønes, Smøla 225, Nils Edin Hove, Hjelmen 231.

Nybegynner voksen: 1. Hans Christian Hårstad, Surnadal 247, 2. Merete Sinnes, Halsa (Nordmør) 240, 3. Anne Betten, Halsa (Nordmør) 236.