Tre lokale skytterstevner i helga

Vi har flere lokale skyttere som har kommet opp på et høyt nivå i skytterlagene i Rindal og i Surnadal.

Spesielt artigt er det å følge de nye seniorene som har kommet opp. Vi kan nevne Eline Lillegård og Ane Martine Berg fra Hjelmen skytterlag, samt Guro Øie Bævre fra Bæverdalen skytterlag. Alle har hatt en stigende formkurve, og er nok navn vi får høre mer av fremover.

De lokale skyttere vil få hard konkurranse, og skal prøve seg mot blant annet disse som er påmeldt på stevnene:

Mona Isene: Skytterprinsesse 2013.

Otte Hårstad: Norgesmester felt.

Tor Gaute Jøingsli: 4. plass på kongelaget.

Edvin Aamot: Skytterkonge i 1997 og skytterprins i 1983.

Esten Skårild: Skytterprins i 2016.

Liste over påmeldte og hvilken tid de skyter finner du her:



Viktig: Velg dag fra rullegardina under "velg dag/øvelse"



Deltakerliste Bøfjorden (grendahuset) fredag 20., lørdag 21. og søndag 22. januar (link til dfs.no)

Deltakerlister Surnadal (Angråmyra Skytebane) lørdag 21. og søndag 22. januar (link til dfs.no)

Deltakerlister Rindal (Rindalshuset) lørdag 21. og søndag 22. januar (link til dfs.no)

Livevisning:



Under stevnene kan du følge med på både fortløpende resultater og livevisning på fanene øverst i feltet på Surnadal skytterlag sine sider.



For Hjelmen finnes linker til live og resultater her.



For Rindal skytterlag finnes live og resultater på fanene øverst i feltet.



Tekst: Surnadal Skytterlag/Trollheimsporten

Arkivfoto