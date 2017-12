Tre glade vinnere av jubileumspott

Bildet over: Tre glade vinnere av Svorka sin jubileumspott på 3x10.000 kroner, og to glade givere fra Svorka.

Fra venstre: Adm.dir i Svorka, Halvard Fjeldvær, Elmer Talgø, leder i Rindal Vel, Marianne Brattøy, leder i Valsøyfjord IL, Svanhild Husby, leder i prosjektet Drømmesong og Janne Rangnes, salgs-og markedssjef i Svorka.

Det var en fullsatt kantine hos Svorka da adm.dir Halvard Fjeldvær og salgs-og markedssjef Janne Rangnes inviterte til utdeling av Svorka sin jubileumspott på 3x10.000 kroner.

Fjeldvær kunne fortelle at det er 30 år siden kommunene Surnadal, Halsa og Rindal samlet sine engasjement innenfor nett, strømsalg og produksjon i selskapet Svorka Energi AS. Han fortalte videre at Svorka har blitt en stor bidragsyter i løpet av disse 30 årene, både til sine eiere og til lokalsamfunnet. Det blir bidratt med 1 million kroner til sponsing og lokale arrangement, det blir kjøpt varer og tjenester lokalt for kr 40-50 millioner i året og det blir bidratt med ca 12 millioner kr til eierne pr år. Samtidig mener Fjeldvær at Svorka kanskje er den største investoren på Indre Nordmøre og målet er å fortsatt bygge Svorka som et stort regionalt selskap for framtiden. Svorka kan vise til en vesentlig vekst gjennom 30 år, og i dag består de av 80 ansatte, og med innleide ressurser sysselsetter Svorka i dag rundt 100 personer.

Janne Rangnes fortalte at i forbindelse med avslutningen av jubileet får utvalgte lag og organisasjoner i Surnadal, Rindal og Halsa en ekstra hyggelig julegave. I løpet av 2017 har Svorka mottatt nærmere 120 søknader om tildeling av sponsormidler. Alle disse har blitt vurdert ved tildelingen av årets ekstraordinære jubileumspott på kr 30.000,- og det er tre ulike formål som hver mottar kr 10.000 fra jubileumspotten.

Janne Ragnes leste opp følgende begrunnelser for vinnerne:

Vinner nummer 1 er et lag med ca. 200 medlemmer, hvor de fleste er barn og unge, noe som prioriteres ved tildeling av sponsormidler i Svorka. Laget er svært allsidig, og har en rekke tilbud som skal fremme trivsel i nærområdet, blant annet fotball, friidrett, allidrett, ski, turorientering, paintball, sandvolleyball, knøttetrim og sykkel. Tiltaket laget har søkt om støtte til, er opparbeidelse av en bane for en ny og mer fartsfylt idrett, med doseringer, hindringer og store hopp.

Første vinner ble Valsøyfjord IL - som får tilskudd til BMX-bane ved Fossdalen Stadion.

Vinner nummer 2 er et unikt lokalt kulturtilbud til barn og unge, hvor de selv får være med å utforme resultatet fra A til Å. Bak tilbudet står en velkjent lokal skikkelse som selv har stått på scenen ved mange anledninger. Tilbudet er en musikalsk barne- og ungdomsoppsetning med barn og unge i alderen 6-18 år, hvor de unge får bruke fantasien, utfordre seg selv, bygge selvtillit, og skape et sterkt samhold seg imellom.

Andre vinner ble: «Drømmesång» - med primus motor og drivkraft Svanhild Husby.

Tredje vinner er et lag med lange tradisjoner og stor innsatsvilje for å skape noe i lokalsamfunnet. Laget har røtter helt tilbake i 1961, og har nå ansvaret for et natur- og friluftsområde midt i sentrum

i Rindal. Det er dette området det nå er søkt om midler til å videreutvikle. Om sommeren brukes badeplassen, hvor det er opparbeidet blant annet egen utegrill, sandvolleyballbane og store gressarealer. Anlegget er til fri benyttelse for de som bruker området, og drives og vedlikeholdes på dugnadsbasis.

Tredje vinner ble: Rindal Vel – som får tilskudd til videreutvikling av området ved Igltjønna.



Utdelingen ble avsluttet med kaker og kaffe til glede for alle som var tilstede og vinnerne fikk forsyne seg først.



Flotte kaker fra Sweet Design med logo og bilder fra både giver og vinnere.