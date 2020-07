Tre av Norges fineste turisthytter ligger i Trollheimen

Det er DNTs friluftsmagasin Fjell og Vidde som har lansert konkurransen som skal kåre Norges fineste DNT-hytte. Siden konkurransen ble lansert, har mange hundre nominasjoner blitt foreslått på mail, Facebook og Instagram.

Nå har en jury plukket ut finalekandidatene, og fjell- og turfolk oppfordres nå til å stemme. Finalistene er delt inn i to kategorier; 15 finalister med betjente hytter, og 15 finalister med selv- eller ubetjente hytter.

– Det er stor stas at tre av hyttene i Trollheimen er med i finalen, sier Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening (TT). Gjevilvasshytta ligger sørøst i Trollheimen og er et naturlig startsted for turer i dette trolske eventyrriket sommer som vinter. Gjevilvasshytta er et fredet bygg fra 1819, og det eldste tømmeret kan dateres tilbake til 1739, og er landets eldste bygning som er benyttet som turisthytte. Hytta byr på en unik atmosfære som gir innblikk i hvordan livet artet seg før i tiden.

Trollheimshytta er et naturlig knutepunkt for turer i Trollheimen. Hytta var TTs første turisthytte i fjellet og dermed den første DNT-bygde turisthytta i denne fjellheimen. Byggingen av Trollheimshytta ble påstartet i 1889 og 11. juli 1890 ble hytta innviet, den gang under begrepet «hytten i Folddalen». Hytta var et toetasjes hus med 16 soveplasser. Trollheimshytta er bygd ut mange ganger etter dette, men den første hytta er beholdt slik den var fra opprinnelsen av og inngangsdøra er den samme i dag som den gang. Tømmeret i veggene, peisene er de samme og er med å danne en helt unik stemning og opplevelse. En opplevelse som setter spor hos de fleste fjellvandrerne som har fått oppleve plassen.

Gammelhytta i Innerdal, bygd i 1893, er den første større turisthytta nord for Dovre bygd spesielt for fjellturister. Hytta har blitt renovert, men sjarmen fra den gamle tida lever fortsatt i hytta. I hytta finner du kjøkken, tørke-/vaskerom, stue og flere soverom.

Låven er fra 6-1700 tallet. Den ble renovert og innredet med flere soverom, kjøkken og stue. Og åpnet for overnatting i 2008.

– Disse hyttene er på mange måter fjellets arvesølv. Det er derfor ikke overraskende at disse tre hyttene er med når Norges fineste turisthytte skal kåres, sier Bergrem. Han håper at du vil benytte anledningen og stemme frem din favoritthytte.

Avstemmingen fra turfolket foregår fram til 1, august hvor de to vinnerhyttene blir kåret.

Stem på din favoritt på UT.no



Tekst: Den Norske Turistforening

Bildet: Trollheimshytta (Foto: Johnny Remmereit)