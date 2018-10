Travresultater

Leangen 29/9:

Løp 5:

Over distansen 2140 meter presterte Myrviks Amor 1,28.5 og det holdt til en sjuendepremie for Einar Mogset sin hest. Som vanlig var det Thomas Mjøen som var kusk.

Løp 10:

Over distansen 2140 meter endte Søyset Kaiser opp som uplassert for Lene. Ole Johan Østre var kusk.

Biri 5/10:

Løp 6:

I dette løpet, som var et monteløp og som strakk seg over 2100 meter, endte Irene Løfaldli sin hest Danny Delight opp som uplassert på kilometertida 1.17.9. Lisa Ranita Johansen var rytter.

Leangen 8/10:

Løp 6:

Her hentet Myrviks Amor seg en sjettepremie over distansen 1640 meter. Thomas Mjøen kusket også denne gang.

I det samme løpet endte Jern Elden med Stein Engset og Elisabeth Engset opp som uplassert på kilometertida 1.31.5. Per Einar Sørmo var kusk.

Løp 10:

Her seiret Lars Ole Gravvold og Elisabeth Engset sin hest Madla Elden på kilometertida 1.30.3 over distansen 1660 meter. Per Einar Sørmo var kusk.

Slettvoll Vilja hentet seg en fjerdepremie på kilometertida 1.30.4 i det samme løpet. Jomar Blekkan kusket Ola Skjølsvoll sin hest.

Løp 11:

Over distansen 2140 meter ble det en flott andrepremie på Dag Minn. Hesten som eies av Stall Løfaldli ble kusket av Inge Melby og presterte 1.36.4.

Innsendt av Arnfinn Løfaldli.

Bildet over: Skjermdump fra www.rikstoto.no.

