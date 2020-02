Travresultater fra Leangen

Ny fin kveld på Leangen mandag. Nils Stokke var i vei med begge sine hester. Odins Blessa gjorde som vanlig en topp innsats, og vart nr. 2 med tiden 1.30,1. Forrige mandags vinner Stormare nådde ikke helt opp denne gang, og endte utenom premie. Kusk på begge var som vanlig Karl Ove Nordtømme.



Så var det Danny Delight sin tur. Fra et dårlig spor og tøff motstand så gikk han et kjempeløp til 3. plass på 1,16,8 .Spurta fortest av alle og var nærme seier. Per Einar Sørmo var stødig tømmefører for Irene Løfaldlis hest.

Du kan se løpene på www.rikstoto.no

Tekst: Mads Løfaldli

Bildet: Skjermdump fra www.rikstoto.no