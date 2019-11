To hester fra dalføret startet på Leangen sist mandag.



Først ute var Ola Skjølsvoll sin Slettvoll Vilja. Ho vart nr. 5 på 1,30,7 for sin faste kusk Atle Solhus.



Så var det Magic of joy sin tur. Den kom på 4. plass med km.tid 1,18,7. Her er det Irene Løfaldli som er eier, og Bjørn Garberg kusk.



Du kan se løpene på www.rikstoto.no



Tekst: Mads Løfaldli

Bildet: Skjermdump fra www.rikstoto.no (Magic of joy, løp 4)