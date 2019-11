Travresultater fra Leangen

Hoppa til Nils Stokke fikk et tungt løp uti sporene, men kjempa på til en sterk 3. plass på km.tid 1,30,2. Karl Ove Nordtømme som vanlig kusk. I samme løp kom Slettvoll Vilja til Ola Skjølsvoll på 5. plass på 1,31,4. Ho går jevne fine løp til stadighet. Kusk her var Atle Solhus.



Stormare, eier Nils Stokke var i galopphumør og endte uten premie.



Danny Delight var uheldig i sitt løp, kjørte seg inn i en trang situasjon, og det endte med galopp og brutt løp. Eier her er Irene Løfaldli.



Ellers kan nevnes at Vinter Lilja til Mads Løfaldli startet forrige mandag, ho vart nr. 7 på tiden 1,38,3.Kusk her var Ragnhild Bjørnbeth.



Du kan se løpene på www.rikstoto.no



Tekst: Mads Løfaldli

Bildet: Skjermdump fra www.rikstoto.no