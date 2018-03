Løp 2:

Her ble det tredjepremie til Soprano over distansen 1640 meter og det til ei rekordforbedring på 1,4 sekund så no er rekorden på 1.30.7. Team Sirius eier hesten og Thomas Mjøen er dens faste kusk.

Voi Voi som eies av Mads Løfaldli trava uplassert i det samme løpet på kilometertida 1.32.3 med Per Einar Sørmo som kusk.

Løp 4:

Over distansen 1640 meter henta Danny Delight seg en fjerdepremie på kilometertida 1.16.8 med Ragnhild Bjørnbeth som kusk. Det er Irene Løfaldli som eier denne hesten.

Løp 8:

Ikke uventa stilte også Lene Søyseth opp med en starthest og denne gangen med Søyset Kaiser og den vart belønna med annenpremie på kilometertida 1.28.0 over distansen 2160 meter. Per Einar Sørmo var kusk.

Innsendt av Arnfinn Løfaldli.

Bildet over: Skjermdump fra løp 2, www.rikstoto.no.

Se video fra løpene her.