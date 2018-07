Travnytt fra Leangen

Her er en oversikt over plassering på de lokale hestene som var i aksjon på Leangen lørdag.

2.løp: Her ble det femtepremie på Danny Delight på kilometertida 1.16.7 over distansen 2140 meter og kusk på Irene Løfaldli sin hest var for anledningen Veronika Bugge fra Fosen.

4.løp:Uplassert på Myrviks Amor som eies av Einar Mogset. Over distansen 2140 meter presterte hesten 1.28.7 med skiensjenta Anette Frønes som kusk.

7.løp:En fin tredjepremie på Slettvoll Vilja over distansen 2160 meter på kilometertida 1.33.1. Ola Skjølsvoll er eier og Edvard Kristiansen var kusk.

Tekst innsendt av Arnfinn Løfaldli

Foto: Arkivbilde