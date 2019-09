Travløp og hestens dag

Vi får besøk av Marve Tinn. En kaldblodstraver utenom det vanlige. Ikke bare kan han springe fort på travbanen men han kan også dressur, sprang og presisjonskjøring. Han vil vise oss alle disse grenene før han hopper inn i dagens travkjøring.



Det vil fra 11.30 være oppvisning fra Marve Tinn og et oppvisningsløp for ponnier. Samt loddsalg og trivelig samvær. Klokken 13.00 braker det løs med travkjøring og de store hestene og løpsponnier skal vise seg i banen.



Det vil være kiosksalg, og loddsalg med fantastiske fine premier.



Vi ønsker at dere tar turen til oss.