Travkjøring på Syltmoen

Tre ponnier åpnet kjøringa. Shetlandsponnien Gulliver med startnummer 1 debuterte på travbanen i dag og gjorde en god innsats. Til tross for innsatsen måtte han se seg slått av to gode gotlandsrussere, Havanna Trot og Frost FL. Havanna Trot kapret førsteplassen foran en godtgående Frost.



Pave Sokken sammen med John Mogset varmet fint før sitt løp.

Videre fikk de yngste av de yngste vise seg frem. Toårige kaldblodstravere kjørte et fint heat sammen hvor Averøyhesten Stensvik Emil fløy inn i mål foran jevngode Pave Sokken og Eir.



Rindalshesten Danny Delight med eier Irene Løfaldli var meget fornøyde etter at Anne Lene Aursand red han inn til seier.​

I tredje løp skifter vi rekvisiter og får inn et knippe varmblodstravere med monteutstyr. Altså et løp hvor man rir i raskt trav, også kalt travritt eller monteløp. I Norge er de aller fleste monteryttere av det kvinnelige kjønn, og her ble det et meget jevnt løp og vinneren var ikke avgjort før halvveis på oppløpet. Anne Lene Aursand fra Melhus hadde tatt turen helt til Surnadal og red rindalshesten Danny Delight inn til seier. Med det tok Aursand karrierens første seier på Syltmoen.



Martin Kjørens treårige hoppe M.K. Super travet inn til en fin seier sammen med Per Einar Sørmo i sulkyen.

Fjerde løp ble gjennomført med to fine 3-års kaldblodstravere som er på full fart inn i travkarrieren. M.K. Super og Snonsøy Juva travet fint og jevnt hele løpene.

I femte løp ble det mye kjøring underveis, og heller ikke her var noe avgjort før til siste slutt. Den drevne kaldblodstraveren Sophus K.G. trakk det lengste strået sammen med sin kusk Vera Lamvik Solhjell. De hadde tatt turen sammen med matmor Vera Lamvik helt fra Torvikbukt. Det er verdt å nevne at velrenommerte Theodor, eid av John Einar Theodorsen, holdt fast i Sophus og Vera gjennom store deler av løpet. Fannremshesten Lille Vilma med anerkjente Frank Westberg meldte seg på kampen et par ganger. Familiehesten Wilkas fra Storås var også fast inventar i feltet frem til mål.

Black Butan var eneste startende i løp 6 denne dagen. Varmblodstraveren danset i et jevnt tempo rundt den lille ovalen på Syltmoen og viste en flott figur.

Vinneren av dagens sjuende løp, Disi Ø.K., hadde tatt turen helt fra Hitra, og til tross for lang kjøretur viste hesten meget god form og ledet fra start til mål. Disi Ø.K. viste bakskoene til Hongslo Victoria og S.K.’s Månskinn.



Anne Lene Aursand hadde med seg samboerens hest Alsaker Viking på travkjøring og stakk av med seieren foran Spik Mollyn og Hongslo Gutten.

Nest siste løp på programmet, fram med sal for rytterne, men denne gangen med kaldblods. Anne Lene, også her ut med samboerens hest Alsaker Viking. Ikke mange meter bak kom Harald Kvåle, som hadde tatt turen fra Fannrem med to elitehester, Spik Mollyn og Hongslo Gutten. Alsaker Viking holdt unna for de to hingstene fra Fannrem, og dermed kan Anne Lene Aursand smykke seg med to seire av to mulige i dag.

Vi runder av travkjøringen med et fint felt med kaldblodstravere hvor spenningen var å ta å føle på.

Surnadal Travklubb har som mål med å stimulere til at hesteeiere melder på kusker som er unge og lovende. Derfor vil hester som har unge kusker få fortrinn i løp.



Stensvik Emil og eier Gaute Inge Helseth gjorde en flott figur i toårsløpet.

I dette løpet hadde vi to ekvipasjer. Tingvollhesten Møre Lilja med sunndalsjenta Elin Nisjaløkk i sulkyen og averøyhesten Stensvik Emil med torvikbuktjenta Vera Lamvik Solhjell i sulkyen. Velkjente Per Einar Sørmo, som har kjørt de fleste løp tidligere sammen med Per Arne Eggan, kjørte de øvrige hestene i feltet. Her måtte de velkjente se seg slått på målstreken. Vera Lamvik Solhjell ledet med et par hestelengder inn på oppløpet men ut i tredje spor kom Per Arne Eggan fra Kyrksæterøra meget kjapt med Øyans Storm. Men Vera Lamvik Solhjell og Stensvik Lars ble reddet av målstreken. Dermed kunne også ungdomskusk Solhjell smykke seg med dagens andre seier av to mulige!

Tekst: Anne Line Dørum. Foto: Hilde Nordtiller