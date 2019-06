Travel uke for politiet

På ettermiddag/kveld fredag 7. juni hadde politiet en båtpatrulje i Surnadalsfjorden og Hamnesfjorden. 6 båter ble kontrollert. I ett tilfelle ble det gitt muntlig pålegg om å bruke redningsvest. Politiet sjekket bruk av redningsvest, promille og ulovlig fiske.

På ettermiddagen mandag 10. juni fikk politiet melding om en bil med utenlandske menn hos Roald Moen AS i Industrivegen i Surnadal. Mennene plukket med seg brukte batterier fra uteområdet til bedriften. Mennene ble tatt på fersk gjerning av eier. Melding ble loggført av operasjonssentralen. Lokalt politi ble ikke utkalt.

Tirsdag morgen 11. juni fikk politiet melding om brann i Rindal Kirke. Brannvesenet meldte om teknisk feil. Politiet rykket ikke ut.

På formiddagen tirsdag 11. juni fikk politiet melding om brann i et styringsskap på Pipelife i Surnadal. Politi, Brann og Ambulanse rykket ut. Brannen ble slukket av ansatte på Pipelife før brannvesenet kom til stedet. Ingen personskade, men tre personer ble undersøkt av ambulanse på stedet etter møte med røyk. Kriminaltekniker og El-tilsyn fra Kristiansund foretok åstedsundersøkelse torsdag 13. juni på formiddagen. Det ble gjort funn av brannårsak som skyldtes elektrisk feil.

Midt på dagen tirsdag 11. juni ble politiet kalt ut av operasjonssentralen for å stoppe og kontrollere en utenlandsk bil på tur til Surnadal fra Rindal, etter melding om ujevn kjøring fra en annen bilist. Politiet tok oppstilling på Ranes for å vente på bilen. Bilen dukket ikke opp, men 15 andre tilfeldige bilister ble vinket inn og kontrollert for promille og førerkort.

Onsdag 12. juni fikk lensmannskontoret melding fra Surnadal Ungdomsskole om at skolen har hatt ubudne gjester inne i løpet av helgen. Uvisst om noe er borttatt, men personene har forsynt seg med sjokoladebarer og kakao. Ingen tegn til at de har brutt seg inn med verktøy. Skolen vil levere en anmeldelse på forholdet.

Samme dag rykket politiet ut etter melding om brann i en bil på Fv. 65 i Bæverfjord. Det viste seg i midlertidig at det ikke var brann, men røykutvikling fra motor. Inger personskade.

Ca kl 13.30 torsdag 13. juni fikk politiet melding om utforkjøring ved Skogsletta i Rindal. Da melder ikke så personer i eller rundt bilen rykket politiet ut for å undersøke. Det viste seg og ikke å være noen personskade, og fører var edru. Men flere gjerdepåler til et beite var kjørt ned. Det opprettes en sak på forholdet for å undersøke hva som var grunnen til utforkjøringen. Bilen hadde større skader i understellet og ble fraktet bort av Viking bilberging.