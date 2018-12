Travel høst og vinter for Børset Bygg AS

Stian Halgunset har ikke jobbet som profesjonell snekker før. Han har gått bygg- og anleggsteknikk, men mangler lærlingtiden. Før han begynte i Børset Bygg jobbet han hos Rindalslist. Nå er han i gang med arbeidspraksisen som han trenger før fagprøven som tømrer. Det er greit å ha fagbrev i denne bransjen også.

Vi spør hvordan han synes det er å jobbe som snekker. Det har jo vært et par skikkelige kuldeperioder allerede denne vinteren. Stian er enig i at det kan være litt kaldt å arbeide utendørs, men han trives veldig godt med yrket. Ingar ler, og synes at kameraten har godt av å komme seg ut litt etter å ha jobbet innendørs i 10 år.



Stian Halgunset og Ingar Børset trives med å jobbe sammen.



Børset Bygg AS kan ta på seg de fleste oppdrag, men så langt har det gått mest i oppussing. I høst fikk de oppdraget med totalrenovering utvendig på Kolbotn, en feriebolig som ligger ved fv65 i Løfall i Rindal. Der rev de den gammel kledninga, skiftet vinduer, etterisolerte hele huset og la på ny kledning. Taket ble også skiftet. Til slutt fikk de jobben med å fore ut og liste vinduene og døra innvendig. Dette er en av de største jobbene de har hatt så langt, i tillegg til et påbygg i Surnadal. De har også hatt oppdrag på Orkanger, men det har vært absolutt mest i Rindal. Ingar Børset forteller at han så for seg et litt større jobbdistrikt da han begynte i bransjen, men det har vært nok å gjøre i hjembygda mesteparten av tida.

- Vi hadde jo tenkt at vi skulle komme oss litt ut av bygda, men vi har ikke kommet så langt enda, smiler han.

Karene får gode tilbakemeldinger på arbeidet de gjør. Mange kunder sier at de kommer til å ringe dem igjen neste gang de skal ha noe gjort.

- Det viktigste er at kundene blir fornøyd, sier Ingar Børset.

Nå er ordrelista nærmest full i flere måneder framover. De håper å fylle opp med innendørsarbeid i januar. Det er tross alt den kaldeste måneden. Det er vanligvis roligere på vinters tid, og litt ledig kapasitet kan det hende at det blir på etterjulsvinteren, men til våren og sommeren har de allerede mer enn nok å gjøre.



Utvendig totalrenovering på Kolbotn er et av de største prosjektene de har hatt hittil.



Slik ser det ut på litt avstand.

Børset Bygg AS er medlem av Trollheimsporten