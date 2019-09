Travel fotballsøndag med 94 kamper på Trollbanen.

Bildet over: Gruppe Miks6år. Surnadal IL mot ØSIL

Tekst og foto: Eli Solvik

Fra Sør-Trøndelag og Nordmøre deltar det 53 lag fra 9 klubber.

Dagen starta heller dårlig med lett regn, men sola og publikum kom utover dagen.



Gruppe Miks7år.Surnadal Il takker Dalguten/Nor/Meldal for kampen.





Gruppe Miks6år. Søya i angrep mot Rindal IL.



Gruppe G8år. Rindal IL mot Dalguten/Nor/Meldal.



Isa, Vilde og Tone for Surnadal IL J11år.



Gruppe Miks6år. Surnadal IL mot Dalguten/Nor/Meldal. Denne jenta fra SIL imponerte mot motstandere som var omtrendt et hode høyere.



Oversikt over området.



Sekretariatet for arrangørklubben Rindal IL har god oversikt og full kontroll.



Gruppe Miks6år. Surnadal IL mot ØSIL. Surnadal scorer mål.



Gruppe Miks7år. ØSIL scorer mot Rindal IL, men...



....bare minuttet etterpå kontrer Rindal IL mot ØSIL. Gruppe Miks7år.



Vetle og Macus fra Ulvungen venter på premieutdelingen, de spiller for Kvass/Ulvungen/Søya/Todalen G10.



Tobias, Lukcas og Marius på Rindal IL G7 har mottatt sine premier.



Rindal IL J8år.