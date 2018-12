Trav siste uke

Bjerke 26. desember:

Løp 6: Her endte Søyset Kaiser uplasert på kilometertida 1.30.0a over distansen 2100 meter. Ole Johan Østre sto for kuskinga av Lene Søyseths hest.



Leangen 27. desember:

Løp 2: Over distansen 1640 meter endte det opp med annenpremie på Myrviks Amor. Hesten som eies av Einar Mogset fikk kilometertida 1.31.0a. Thomas Mjøen var som vanlig kusken bak og vi gratulerer alle tre.



