Vi arrangerer transporttreff med hovedtema historikken om MaBo Transport.



LØRDAG 7. APRIL KL. 13.00 på kantina på fabrikken til Pipelife Norge AS på Syltbakken.

Her vil det bli orienteringer og bilde-videofremvisning samt bespisning og mimring.



Ønsker alle interesserte velkommen !



Arrangører:

Interesseforeningen for Transporthistorie i Surnadalsregionen (ITS) og Pipelife Norge AS.

www.transporthistorie.net