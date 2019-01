Trafikktrøbbel på Rindalsskogen

Tekst og foto: John J. Storholt

Det hele startet med at en varebil kjørte i grøfta i retning mot Meldal. En utenlandsk trailer stoppet for hendelsen, og dermed sklei den i grøfta på det glatte føret.



Trailer i grøfta i Trøsvingen ved Lykkjhuset.



Det oppsto ingen skader på folk eller kjøretøy. Varebilen fikk litt hjelp av lokal traktor som kom forbi. Traileren fikk lagt på kjettinger og rygget seg opp på veien igjen. Det ble derfor ingen store trafikale problemer i denne hendelsen, som skjedde 2 km fra grensa til Meldal.

Det er svært glatt på veiene i dag, så kjør forsiktig!

I 11-tida kjørte en tredje bil ut få meter unna, i Kloppdalssvingen. Her var det heller ingen personskader. Sjåføren fortalte at det ble for glatt, og han bare sklei av vegen. Bilberging ble bestilt.



Bil nr tre havnet i grøfta i Kloppdalssvingen