Tradisjonelt opplegg og god dugnadsånd i Rindal

TV-Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon, målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. I år går inntektene fra TV-aksjonen til CARE, som jobber for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet. Du kan lese alt om TV-aksjonen på www.blimed.no

- Jeg håper at folk vil bidra. Dette er en god sak, sier ordfører Vibeke Langli.



"Årets viktigste søndagstur"

I Rindal gjennomføres innsamlingsaksjonen på samme måte som tidligere år. Aksjonskomiteen, med representanter fra Rindal kommune og Rindal Sparebank, har satt opp bøssebærere grendavis.

- VI har sett at andre kommuner har sluttet å sette opp lister over bøssebærere, og oppfordrer folk til å melde seg som frivillige i stedet. Men det har ikke vært nødvendig her i Rindal. Folk er så velvillige til å stille opp på denne dugnaden, sier Kristin Langli fra Rindal Sparebank.



Fint tiltak på skolen

Hun benytter anledningen til å skryte av TV-aksjonsarrangementet på Rindal barneskole. Torsdag 17. oktober klokka 11.00-13.00 ønsker skolen hele bygda velkommen. Elevene byr på underholdning, loddsalg, quiz og tipping. Og det blir også kafé og matsalg.

Dette er et fint tiltak, der barn og unge blir oppmerksomme på formålet, og vant til at det blir en skikkelig dugnad rund TV-aksjonen hvert år. Det er også et sosialt arrangement for foreldre og besteforeldre.

- Det er veldig bra at dette blir prioritert på skolen, sier Kristin Langli.



Slik gir du til TV-aksjonen 2019:

Privatpersoner: På selve dagen, søndag 20.oktober, kommer bøssebærerne på døra mellom klokken 16 og 18. Dersom du ikke har kontanter kan du også betale med VIPPS mens bøssebæreren venter – på den måten registreres bidraget ditt på din kommune.

Klokken 18 på aksjonsdagen åpnes alle giverkanaler. Da kan du gi på telefon, bank og med kort.

Start din egen innsamlingsaktivitet på Spleis – dette kan du gjøre allerede nå, uansett om du er privatperson eller virksomhet.

Informasjonen her er hentet fra www.blimed.no