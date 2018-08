Toril Moe feirer 20 år med sang

I disse dager er Toril Moe selvfølgelig opptatt med forberedelser til konserten, men Trollheimsporten møtte en varm og smilende Toril i hennes hyggelige hjem i Surnadal, hvor hun tok seg tid til en prat. Hun gleder seg til konserten og er glad for at Storstua snart er utsolgt neste lørdag. Toril forteller at det er viktig for henne å formidle at inntektene fra billettene uavkortet går til kreftforskningen. – Vi vil alle, en eller annen gang dessverre, måtte oppleve at noen i vår familie, eller noen vi kjenner blir rammet av kreft, sier hun.

Etter å ha vunnet talentkonkurransen med sangen «All by Myself», gikk Toril videre til den Europeiske konkurransen, og i konkurranse med åtte nasjoner, fikk hun en flott 3. plass. Dette førte henne videre til deltakelse i Melodi Grand Prix, året etter. Toril forteller at etter dette tok det av, og hun ble en del av staben til Trond & Trond AS (Trond Myhre og Trond Lien). Dette ga henne mange eventoppdrag både i inn og utland, og blant annet sammen med Jahn Werner. De to var de eneste i Norge som har gitt ut Cèline Dion sin sang «All by Myself» på CD, og planen var at de to skulle ha en duett med denne, men dessverre gikk Jahn Werner bort før det ble en realitet.

Toril gikk på frisørskole i Oslo på den tiden. Gjennom seieren i talentkonkurransen vant Toril en platekontrakt på fem år med Norske Gram. Men for ei jente på 21 år og uten støtteapparat, lærte hun fort at oslofolk lovte for mye og kontrakten ble brutt. Toril har alltid vært glad i å synge, og hun var lenge lei seg for at drømmen brast.

I 2000 fikk Toril og mannen Håvard, datteren Elise. De bodde da på Gjøvik, men Toril har alltid vært hjemmekjær og i 2002 flyttet de hjem til Surnadal. Noe hun aldri har angret på. Og i 2004 ble Ole født. Toril begynte å jobbe på Skei Klippotek, men startet frisørsalongen Kløppar`n sammen med Sonja og Susanne i 2006.

Da Surnadal Sparebank arrangerte sitt første korslag, deltok Toril i Heimatkoret. Dette koret ble lagt ned etterpå, men hun ble etter hvert medlem av det som da het Feltkoret, men som nå er kjent som Vox. Toril trives veldig godt med korsang, og Vox er koret i hennes hjerte, forteller hun.

Ideen til konserten begynte for et års tid tilbake da hun og Rune Dalager kom i prat om at det straks var gått 20 år siden Toril vant Stjerner i sikte. Og da Jense Indergård tok kontakt om at de måtte arrangere en jubileumskonsert, begynte ballen å rulle. Jense som er en god venn av Toril og hennes mann, er en sentral og viktig person for at konserten har blitt til, og Toril presiserer at både hennes mann Håvard og Jense gjør en kjempejobb!

Det er mye som skal skje i uken fram til konserten, både når det gjelder øving og rigging. Dreamfarm leverer lys og lyd, og det er et flott band som har blitt satt sammen i anledning konserten. Bandet består både av musikere og sangere på høyt nivå, og Toril ramser de gjerne opp, og håper at hun ikke glemmer noen i forbifarten; Brage Einum, Rolf Paulsen, Torbjørn Kvande, Karstein Mauset, Rune Dalager, Olav Nergård Tørset, Eivind Rossbach Heier, Kirsten Næss, Lars Marius Hølås, Ingrid Lian-Bjørgum, Karen Hansen Brandvold og koret Vox. –Og ikke glem å skrive at det blir en overraskelse, sier hun.

Toril benytter også anledningen til å takke alle sponsorene, og understreker hvor takknemlig hun er for støtten.

På spørsmål om det nå blir godt med en litt roligere tid etter konserten, forteller Toril at det blir det neppe. Hun skal synge i et par bryllup og straks sette i gang med øving til en konsert med Smøla janitsjar hvor hun skal være solist. Konserten skal være i Bratthallen i Kristiansund den 6. Oktober.

Trollheimsporten ønsker Toril Moe og alle hennes medspillere lykke til med jubileumskonserten!