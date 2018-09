Toril - bedre enn noen gang

Sangeventyret startet da Toril gikk helt til topps i den norske finalen av Stjerner i sikte i desember 1997 hvor hun fremførte Celine Dions "All by Myself" på TV2 i beste sendetid. April året etter endte hun på tredjeplass i den europeiske finalen i Amsterdam med samme sang. I 1999 sang hun seg til 6. plass i Melodi Grand Prix med låten "You Used to be Mine", som var skrevet av Anita Skorgan og Freddy Dahl.

Siden den gang har det blitt uttallige opptredener i Surnadal Kulturhus, konserter sammen med koret Vox, musikkspillet Lady Arbuthnott og ikke minst svært mange solistoppdrag i bryllup og begravelser.

Lørdag strålte vår lokale sangstjerne i Storstuå, og 20 år etter at hun startet å dele sitt sangtalent har hun aldri vært bedre. Med seg på scenen hadde hun band, korister og strykere av ypperste klasse, og sammen sørget de for en uforglemmelig jubileumskonsert som hadde det meste.

Toril holdt det gående i imponerende to timer uten pause - noe som er en prestasjon i seg selv. Hun startet med Bette Midlers "The Rose", og videre kom både klassikere og nye popsanger som perler på en snor. Et entusiastisk publikum fikk høre sanger fra blant andre Adele, Christina Aguilera, Sia, Sigrid og ikke minst flere sanger av Torils desiderte favorittartist, Celine Dion. Deriblant "All by Myself" som på mange måter var hennes "gjennombruddslåt". Med sin imponerende sangstemme sørget hun for at det berømmelige taket i Storstuå nesten løftet seg. Et av konsertens mest rørende øyeblikk var under fremføringen av Celine Dions "Fly", hvor 16 år gamle Ine Fiske tolket sangen med dans på en ovebevisende og sterk måte.

- Dette er en helt spesiell sang som jeg lenge har ønsket å fremføre. Den har et sterkt budskap, og Celine Dion skrev sangen til sin niese som døde av kreft i ung alder, sier Moe.



Ine Fiske med en sterk danseopptreden under låten "Fly"

Moe sang også fire låter fra albumet hun ga ut i 2009. Alle sangene var på norsk, og hadde en helt spesiell betydning for artisten. Blant annet "Minner" som hun skrev på dødsleiet til sin bestemor.



Toril hadde med seg to flinke korister i Karen Hansen Brandvold og Ingrid Lian-Bjørgum.

Jubileumskonserten støttet kreftsaken

Det ble skikkelig gåsehudfaktor da Moe fremførte Peter Gabriels "Don`t give up" sammen med Øystein Bondhus. En vakker duett fikk vi også høre da Toril og Karstein Mauset fremførte Perikoms "Du fann ingen blome". Vi må også nevne Torils fremføring av "Gabriellas song", låten som er kjent fra filmen "Så som i himmelen". Det er ikke mange som gjør dette bedre!

Mot slutten av konserten ble Toril overrasket over en filmsnutt som niesen Jorid Skjølsvold hadde satt sammen. Filmen viste tilbakeblikk fra TV-programmet "Stjerner i sikte". Et artig og rørende innslag.

Det ble også en rørende avslutning på konserten da et barnekor satt sammen for anledningen entret scenen for å fremføre Celine Dions "Let`s talk about Love" sammen med kveldens hovedperson.



Vakker duett av to av surnadals beste sangere: Øystein Bondhus og Toril Moe

Overskuddet av konserten går uavkortet til Kreftsaken, og en fullsatt sal (inkludert ekstrastoler) sørger for at det blir en pen sum.

- Vi vil nok alle få kjenne sykdommen nær oss en eller annen gang. Jeg er veldig glad for å kunne gi et bidrag til en svært viktig sak, sier Moe.

I salen satt Bjørg Anne Aanekre fra Kreftforeningen Midt-Norge. Hun har alltid vært stor fan av Toril Moe, og var svært takknemlig for at hun støtter kreftsaken.

- Det står respekt av at du gir bort en jubileumskonsert til forskning på kreft. Jeg er sikker på at alle her i salen sitter igjen med en godhet etter denne opplevelsen, sier Aanekre.

Toril Moe avsluttet med å takke alle involverte som har gjort det mulig å arrangere konserten.

- Tenk at vi klarte å fylle Storstuå! Det er stor stas, sier Toril Moe.

Vi sier; det skulle bare mangle!



Toril Moe og barnekoret avsluttet konserten med å synge "Let`s talk about Love"

Bandet bestod av Rolf Paulsen, Olav Nergård Tørset, Brage Kristian Einum, Rune Dalager, Karstein Mauset og Torbjørn Kvande.

Korister: Koret Vox og Toril Moes gode venninner Karen Hansen Brandvold og Ingrid Lian-Bjørgum.

Strykere: Lars Marius Hølås og Eivind Rosbach Heier og surnadaling Kirsten Næss.

Barnekoret bestod av Andrine Kvernberg Bævre, Jørgen Lundemo Solli, Tone Langli, Øystein Lysø, Vilde Moe, Marianne Fiske, Emil Sæterbø, Ellen Fiske, Ine Fiske, Nora Kårvatn, Live Moe, Andrea Fiske.

Lys og lyd: Dreamfarm

