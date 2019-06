Torgdagen i Rindal er fylt opp med rekordmange utstillere!

- For vi trenger jo også plass til publikum som vi regner med strømmer til årets utgave av Torgdagen, sier Godtland.

Det jobbes nå intenst med å få på plass et godt og variert program fra to scener på sentrum.

- Vi tar i bruk ei større scene midt på Rindalstorget og en mindre scene på Skråplanet som er på enden av El-Co bygget ved 3 venner. I tillegg blir det tradisjon tro det årlige sykkeløpet og det blir muligheter for barna å bli med på motorsykkelturer i regi av Rindal MC-klubb. Det vil bli flere aktiviteter for barna som vi kommer tilbake til litt senere, kan Godtland fortelle. Og det store Torgdagslotteriet blir det selvsagt også i år, med masse spennende premier.

Med over en dobling av antall utstillere i forhold til tidligere år vil en finne noe for enhver smak og interesse. Det er rundt 20 lokale bedrifter som har meldt seg og det blir et stort utvalg av lokalmat, kunst, håndverk, husflid, hobbyartikler, nye biler, lag, organisasjoner, politiske partier og mye annet. I tillegg får en kjøpt seg både kaffe, vafler sveler og forskjellig mat på flere steder på torgdagsområdet. Og det blir godt med sitteplasser. Og torgdagsområdet strekker seg fra Trollbanen, forbi Dalalåven, langs veggen til Coop Extra, foran El-Watch bygget og rundt El-Co, Øvre Dalen, ved 3 venner og på selve Rindalstorget.

- Og ettersom vi venter mye folk og biler blir det organisert egne parkeringsvakter som viser plassene vi har i og rundt sentrum. Og med de korte avstandene vi har i sentrum av Rindal blir alle parkeringsplassene i gangavstand.

Og alt dette er avhengig av de frivillige som skal rigge, selge lodd til Torgdagslotteriet og å være parkeringsvakter. I år er dette medlemmer i Rindal IL håndball og fotball.

Torgdagskomiteen består i år av Morten Møller, Anne Nordli, Marit Berset Løset, Stian Bekken, Karstein Mauset og Tom Godtland.

Og godværet er bestilt!

Bildet: Tom Godtland (Arkivfoto)