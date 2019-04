Torgdagen blir større enn noen gang

Lørdag 6. juli blir det Torgdag i Rindal sentrum. Torgdagen er en del av Kulturvøkku, og en godt etablert tradisjon i bygda.



Plass til mange flere utstillere

Tom Godtland, som er daglig leder i Rindal Næringsforum, har lang erfaring med denne typen arrangementer, og han har tatt over ansvaret for gjennomføringen. Planleggingen er allerede godt i gang. Hele utstillingsområdet skal utnyttes bedre, slik at det blir plass til flere utstillere.

Godtland forteller at det allerede er nesten 50 utstillere som har meldt seg på, og det er flere enn de som var med i fjor. Han skal nå i gang med mer nøyaktige oppmålinger av plassen, for å se når han må sette stopp for påmeldingene.



God markedsføring

Godtland har invitert medlemsbedriftene i Rindal Næringsforum til å delta med stand, og mange har allerede bekreftet at de stiller opp, som Bergmoen snekkerverksted, A.Kvam og RBL, for å nevne noen. Han håper at enda flere bedrifter ser muligheten. Et argument er at dette er den dagen det er mest høttrindalinger i Rindal sentrum. Mange er på hytta i ferien.

Torgdagen vil bli godt markedsført framover, og det er ingen andre tilsvarende arrangementer i regionen på samme tid, så det er ingen konkurranse.



Mange nye utstillere

Kunst, håndverk, husflidsvarer og mat blir det mye av. Det blir mer enn 20 helt nye utstillere, både lokale og mer langveisfarende.

På facebookarrangementet Torgdagen kan du se hvilke utstillere som er påmeldt, og følge med når nye kommer til.

- Det er utstillere både fra Kristiansund, Vigra og flere steder i Trøndelag. De fleste av dem som driver med mat kommer fra Trøndelag, det blir kjøtt og fisk i mange varianter, ost, lefser osv. Og vi får håndverkere både fra Trondheim og fra Kristiansund.

I år vil utstillerne få tildelt plass etter tema, slik at de som selger mat blir på samme område, og kunst, håndverk og husflid på samme område, for eksempel. Godtland oppfordrer utstillerne til å ha med seg telt selv, siden arrangøren ikke har så mye av den slags utstyr.



Mer matservering og flere sitteplasser

Hele området mellom kommunehusene, Coop-bygget, Øvre Dalen, El-Co og El-Watch skal fylles opp med utstillere. Og det skal bli mulighet for å få kjøpt mat flere steder. Joeriza Espeland blir med med sin bedrift Joe's gatekjøkken. 3 Venner skal ha servering, og det blir også flere som serverer mat.

Det blir lagt til rette med flere bord og sitteplasser på hele området, og det skal arrangeres et stort Torgdagslotteri, med mange fine premier.



Ber om innspill til aktiviteter og underholdning

Trollbanen må fredes på Torgdagen, siden Småtrolluka kommer uka etterpå. En fotballkamp kan det bli mulighet for, men det er ikke avklart enda. Det blir også lagt opp til en del aktiviteter for barn ved Trollbanen. Det er mulighet for flere ulike aktiviteter, og han tar gjerne imot tips og innspill. I tillegg blir det en ordentlig scene i år, så hvis noen ønsker å bidra med sceneinnslag så må de gjerne melde seg.

- Vi har mulighet til å bruke Skråplanet ved Øvre Dalen også, sier Godtland.



Legger til rette for parkering

Det ligger altså an til at det blir enda mer folk på årets Torgdag enn tidligere. Parkering skal selvsagt planlegges, og det vil blir parkeringsvakter på de aktuelle stedene.

- Det skal vi få system på, sier Tom Godtland, og legger til at han håper at folk vil være tålmodige og ute i god tid.



Har bestilt Stand-upshow

Godtland forteller at han også har blandet seg inn i litt andre arrangementer i Kulturvøkku. I tillegg til at han har noen overraskelser på lur, planlegger han blant annet stand-upshow med Thomas Leikvoll. Det nye showet hans heter "Unnskyld", og latter er garantert. Rindal blir kanskje et av de første stedene hvor dette showet vises. Tid og sted er ikke bestemt, men det blir en kveld i løpet av Kulturvøkku.