Tore flytter til USA for å leve ut fotballdrømmen

Tore har spilt fotball så lenge han kan huske, og har tilbrakt utallige timer på Syltøran stadion gjennom oppveksten. I 2016 debuterte han på A-laget til Surnadal som da spilte i 3. divisjon, før han året etter meldte overgang til Kristiansund Ballklubb (KBK). Der spilte han i nasjonal serie sammen med 19-årslaget og på KBKs 3. divisjonslag. Surnadalingen har gjort sine saker bra som sentral midtbanespiller i Kristiansund og fått mye spilletid. I 2017-sesongen var han også lagkaptein på 19-årslaget. Nå venter nye utfordringer for Tore som i august forlater Nordmørsbyen til fordel for Amerika.



- Jeg har hatt to utrolig fine år i KBK, hvor jeg har trivdes utrolig godt og lært veldig mye. Det samme kan jeg si om tiden i Surnadal IL. Nå dukket det opp en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Dette blir en unik mulighet til å kunne utvikle meg videre som fotballspiller, sier Næss.



Det var en tilfeldighet at Tore kom over en annonse på Facebook om universitetet i West Virginia. Skolen kan tilby fotball på høyt nivå kombinert med utdanning, og det fristet fotballtalentet fra Surnadal.



- Jeg måtte fylle ut et skjema med opplysninger om meg selv. Noen dager senere ble jeg oppringt fra skolen, og jeg ble veldig fristet av opplegget som virket meget bra. Videre måtte jeg sende inn kampvideoer av meg selv som ble sendt til amerikanske fotballtrenere. Etter dette fikk jeg tilbud fra mange ulike skoler over hele landet, og jeg valgte meg Wheeling Jesuit University, sier han.



I tillegg til å spille fotball på skolens collegelag, skal Tore studere «Business Management». - Det var nettopp denne kombinasjonen som gjør at dette ble aktuelt for meg. Utdanningen er lagt opp slik at det er mulig å kombinere det med fotball på et høyt nivå. Slik er det ikke i Norge. Høyere utdanning er ikke så lett å kombinere med fotball om man ønsker å satse litt, sier Tore.



Etter fire år i USA vil Tore, om alt går etter planen, være ferdig med en bachelorgrad.



Har god trening med hybellivet

Tore flyttet til Kristiansund som 16-åring, og har god trening med å bo borte fra mor og far. Han gruer seg ikke til å flytte over Atlanteren, selv om avstanden hjem blir stor.



- Det skal nok gå greit. Jeg ser ikke på avstanden som et problem. Jeg får hjem til jul, og om sommeren har vi hele tre måneder ferie. Jeg går ut i fra at familien kommer på besøk også, smiler han.



I Wheeling skal han bo på internat, og må finne seg i å dele soverom med en lagkamerat. Skolen består av 1500 elever, og Tore kjenner ingen av disse foreløpig.



- Absolutt alt blir nytt for meg. Det er selvsagt litt skummelt, og jeg må innrømme at jeg har sommerfugler i magen. Men aller mest gleder jeg meg. Jeg vet at laget består av spillere fra hele

verden, fra blant annet Argentina og Sverige. Litt betryggende at det er noen fra Norden sammen med meg. Vi forstår i alle fall hverandre, smiler Tore.





Hjem til Surnadal i framtida?

Den amerikanske treneren har klare ambisjoner for laget sitt. De skal gjøre det så bra i region serie at de blir kvalifiserte til den landsomfattende serien.



- Det hadde vært så kult, det. Da får vi reise rundt i hele landet og spille fotball. Det er drømmen, sier han.



Tore har fått tilsendt treningsplan, og det braker løs med treningskamp allerede ni dager etter at han ankommer skolen.



Hvilke ambisjoner har du for din egen del?

- Jeg ønsker å finne ut hvor god jeg kan bli ut i fra potensialet mitt. Vi får se hvor langt det blir, men jeg vil vite at jeg har forsøkt alt. Så får vi se hva fremtiden bringer. Kanskje kommer jeg tilbake til Surnadal en dag for å jobbe – og sikkert også spille fotball, avslutter Tore.