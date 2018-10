Tordenskjold Songlag 110 år

Bildet over: En flott og sprek 110-åring!

Videre fortalte også Nordvik at dirigent Elin Persson har dirigert koret i til sammen tjue år. Nærmere bestemt ti år, så ti års pause for så nå å ha holdt på i ti år igjen. Han innledet også med å fortelle at kveldens gjestekor var Koriosa og Tormod. Koriosa kommer i fra Kristiansund. Pianist for alle korene gjennom kvelden var Oddveig Helset Halle.

Det var Tordenskjold Songlag selv som startet konserten, og ingenting var vel mere naturlig enn å starte med en bursdagssang for seg selv. Videre fortsatte de med Har du fyr, hvor Per Jarle Riksheim hadde et fint soloinnslag, så Danny Boy og til slutt Unchained Melody.

Videre fortsatte Tormod med fire sanger. Først framførte de Amazing Grace, etterfulgt av Irish Blessing og Kjærlighetens Tid. Tormod avsluttet med nydelige Make You Feel My Love. Dirigent for Tormod er Linda Botten.

Koriosa fra Kristiansund var det siste gjestekoret, og her er også Elin Persson dirigent. De hadde også fire sanger som de framførte, og de startet med You Are My Sunshine. Videre sang de Love Me Tender, Oppna Landskap og avsluttet med en feiende flott A Concert Celebration. Her kom perlene på rekke og rad fra mange av Andrew Lloyd Webber sine musikaler.

Etter dette samlet alle korene seg til et felles nummer med feiende flotte rytmer med både sang og dans. Og til slutt avsluttet bursdagsbarnet med tre nydelige sanger. Først sang de You Raise Me Up, så Anthem og til slutt Gabriellas sang. Tordenskjold Songlag har et fint og fengende repertoar og de serverer nydelig sang som så absolutt er en 110-åring verdig.

Og som seg hør og bør, avsluttes også denne jubileumskonserten med fine ord og hyggelige taler, blomsteroverrekkelser og gaver. Elin Persson fikk som fortjent flott omtale for sitt store engasjement, sin gavmildhet, sin raushet, sin varme og en stor takk for den jobben hun gjør for kor. Samtidig ble det også påpekt at Tordenskjold Songlag må bety mye for bygda, da de både har arrangert flere sangstevner og korstevner i Surnadal. Og det ble uttalt at Tordenskjold må være det man kan kalle, et hjørnestenskor.