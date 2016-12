Tor Inge Polden har signert for Molde FK

Surnadal IL Fotball skriver på sin Facebookside:

"Det er no klart at Tor Inge Polden har signert for vår kjære samarbeidsklubb Molde FK. 16-åringen går på toppidrettslinje i byen, og overgangen er ei fjær i hatten både for Tor Inge og SIL.

Den unge forsvararen debuterte på A-laget som 15-åring borte mot Midsund i fjor haust, då laget sikra opprykk til 3. divisjon. Det var ein av to A-kampar for Tor Inge i 2015, medan han i 2016 har vore ein viktig bidragsytar gjennom spel i 22 av 28 obligatoriske A-kampar - 20 av desse frå start.

Polden, som er son av trenarkoordinator Terje, har i fleire år representert Surnadal IL Fotball på ein flott måte via både krets- og fylkeslag, i tillegg til å vere ein viktig brikke i vår gode 2000-årgang. Vi gler oss til å følgje utviklinga hans vidare i Molde-drakta, der han truleg får den nasjonale G19-ligaen som sin primære kamparena komande sesong.

Gratulerer til Tor Inge, og masse lykke til i MFK!"

Vi i Trollheimsporten ønsker han masse lykke til videre i ny klubb.

Bilder fra facebooksiden.