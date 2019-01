Topptrener besøkte Surnadal

Høgdahl har bred og allsidig trenererfaring fra høyeste nivå, nasjonalt og internasjonalt innen både landslags- og klubbhåndball. Han har blant annet vært assistenttrener for det norske kvinnelandslaget i håndball sammen med Marit Breivik. I tillegg har han trent den østerriske toppklubben Hypo, og vært hovedtrener for Byåsen Elite. Til daglig jobber Högdahl som lærer på Heimdal videregående skole hvor han underviser i håndball på utdanningsprogrammet for idrettsfag. Högdahl er gift med damelandslagets assistrenttrener, Mia Hermansson Högdahl.

Håndballgruppa i Surnadal IL ønsket å invitere en topptrener som kunne komme for å inspirere både spillere og trenere. Det var nettopp det Arne Högdahl bidro med under tirsdagens treninger. På første trening møtte samtlige 28 spillere på håndballgruppas jente- og guttelag i 12-årsklassen, hvor hovedfokuset først og fremst var grunnleggende teknikk. Deretter gjennomførte han en totimersøkt med jenter 16 år og damer senior hvor etablert angrep og forsvarsarbeid var tema.

Etter treningene kom det mange lovord til Högdahl fra spillerne og trenere som hadde fått mange gode tips, og ikke minst ei flott treningsøkt som inpirerer til videre arbeid med håndballen.



Damer senior og J16



Jenter og gutter 12 år



Eirik Lediard får instrukser av Arne Högdahl



Heidi Fiske på full fart mot mål



Lagkapteinene Emilie Brøske Rønning (t.v) og Kine Bjørseth sammen med Arne Högdahl