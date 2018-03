Toppoppgjør i Rindalshuset

Rindal ligger øverst på tabellen med 27 poeng, men har spilt to kamper mer enn Flå/Lundamo/Støren som har 24 poeng. Med unntak av første seriekamp (som endte med timålstap mot nettopp Flå/Lundamo), har Rindal spilt en god sesong. I februar gikk de likevel på et overraskende poengtap da de spilte uavgjort mot NTNUI på bortebane. Flå/Lundamo/Støren fikk også problemer mot studentlaget før jul, og gikk på sitt eneste tap så langt i sesongen.



Situasjonen før lørdagens toppoppgjør er dermed at Rindal må vinne for å beholde førsteplassen på tabellen. Flå/Lundamo/Støren overtar tabelltoppen med seier eller uavgjort i Rindalshuset (forutsetter at de vinner over Surnadal i kampen som spilles kl 13.30 i Surnadal idrettshall).



Kun ett lag rykker opp til 3. divisjon.



- Klare for å gi alt

Etter fjorårets jubelsesong meldte Malin Gåsvand Løset overgang til Orkanger, men gjorde comeback i rindalsdrakta like etter seriestart. Hun har vist seg å være lagets viktigste spiller, og er suveren toppscorer. Trioen Malin Bjørnås, Gro Anita Bolme og Malin Gåsvand Løset danner en solid backrekke som er grunnlaget for suksessen Rindal har opplevd på håndballbanen de to siste sesongene. Får denne trioen spillet til å fungere, skal det bli svært vanskelig for gjestene å vinne over Rindal som er ubeseiret i Rindalshuset.

Trener Anders Moe Sæter gleder seg til lørdagens toppoppgjør.

- Dette er en kamp vi alle ser frem til. Det blir garanteret høyt tempo, spenning og lag som er klare til å gå i krig. Tror vi alle er klar over at dette kommer til å bli en jevn kamp, der det laget som vil mest stikker av med 2 poeng. For vår egen del gjelder det å fortsette fremgangen vi har hatt defensivt, samt bruke vår enorme løpskraft, sier Moe Sæter.

Er alle spillerne friske og raske?

- Alle er friske og raske, og skal være bedre forberedt nå enn ved forrige møte, sier han.



Kampstart klokken 18.30 i Rindalshuset



Malin G. Løset er en verdifull spiller på Rindal