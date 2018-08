Toppidrett med tilbud om dans

Otnes er også meget glad for å ha med seg dansepedagog Stine Valde til å undervise i faget, og sier at Surnadal vgs har fått en dyktig danselærer i henne. Stine Valde er også lærer ved Kulturskolen på Indre Nordmøre, hvor hun i tillegg til elevene ved Surnadal vgs, underviser 23 ulike dansepartier gjennom uken.

Trollheimsporten besøkte elevene på første undervisningstime fredag, og det var en ivrig og våken gjeng som hadde stor tro på at dette skal bli et fint skoleår med en super start på dagen i dansestudioet til kulturskolen. Dette blir bra! -uttalte elevene.

Valde forteller at alle elevene, med unnatak av en, har en eller gang vært elev hos henne på kulturskolen. Men hun forteller at timene de har med henne i forbindelse med toppidrett vil være annerledes enn dansetimene på fritiden. Dansen vil her være mere rettet mot idrett, og koordinasjon og kroppsbevissthet blir hovedfokus. - Og selvfølgelig vil fleksibilitet også bli fokusert, men ingen skal måtte gå ned i spagaten, tilfører Valde.

Rektor Mons Otnes var selvfølgelig innom på første time for å se gjengen godt i gang. Otnes benyttet anledningen til å takke de elevene som tok initiativet, og kom til han og ba om å få et tilbud om dans på toppidrett. Han mener det er bra med et fag innenfor kultur, og er meget takknemlig for det gode samarbeidet som er mellom Surnadal vgs og Kulturskolen på Indre Nordmøre.