Tonar i julenatt

Bildet over: Sigrid Vetleseter Bøe hjemme i Bøfjorden.

triOpera består av trioen Maria Nohr, Hedda Hansen Berg og Sigrid Vetleseter Bøe. Tre veldig gode venninner som siden 2012 faktisk har arrangert julekonsert i Stangvik kyrkje. Det var far, Bernt G. Bøe som stilte som organist på første konserten, forteller Sigrid, og det var nok også han som gjorde de oppmerksomme på at det ikke var tradisjon for noen fast julekonsert i Stangvik.

Etter hvert ble det flere oppdrag for den fine vennetrioen, og julekonsertene ble tradisjonelt holdt i Stangvik kyrkje. Ut i fra dette kom etter hvert tanken om å starte et felles firma, hvor triOpera skal være en større paraply for konserter og tilsvarende. Sigrid forteller om tre venninner som jobber godt og nært sammen, og at både Hedda og Sigrid er gudmødre for Maria sitt siste barn. triOpera har nå vært i gang et år, og overskuddet i firmaet skal brukes til å utvikle og bygge triOpera videre.

-Det er viktig at vi passer på at det blir rekruttering og Ung Talent skal gi nye og kommende aktører muligheten til å få vise seg fram, sier Sigrid. Derfor er Ung talent en ny tradisjon som har blitt innført i år. triOpera er opptatt av at julekonserten i Stangvik kyrkje skal ha et stort mangfold, noe årets Ung Talent så absolutt er med og bidrar til, forteller Sigrid.

Årets unge talent er KIN Dansekompani fra Kulturskolen på Indre Nordmøre. Kompaniet er en gruppe dansere som både er hardtarbeidende og flinke dansere, kan dansepedagog Stine Valde fortelle. KIN Dansekompani har hatt mange oppdrag i høst og de har mange timer med trening i løpet av uka, forteller hun videre.- Oppdraget i Stangvik kyrkje er noe de virkelig ser fram til nå, før de alle tar juleferie, sier hun.



KIN Dansekompani gleder seg til å danse i Stangvik kyrkje.

Sigrid Vetleseter Bøe er en travel dame året rundt. Etter at julekonserten er ferdig, reiser hun til Sverige for å feire jul, for så å komme tilbake i romjula hvor hun kal synge på konserten i Øye kyrkje 5. juledag. Etter nyttår drar hun tilbake til Berlin, hvor hun nå bor sammen med familien sin. Der skal hun i tillegg til å delta på flere auditions begynne å forberede en stor rolle hun skal ha i Malmøoperaen våren 2020. I tillegg skal hun spille Solveig i en Peer Gynt-oppsetting i vår. Midt i alt dette driver hun også med språkstudier. Hun forteller at produksjonene er på italiensk eller tysk, og siden hun kan italiensk fra før, er det nå tysk som står på tapetet.

Men nå er det julekonsert i Stangvik kyrkje som gjelder, og Sigrid forteller at hun synes det er artig at dette nå har blitt en tradisjon. Og spesielt morsomt er det at det i år er et stort og variert spekter på konserten. Alle som ble spurt om å delta, sa ja, noe som gjør at det blir en meget allsidig konsert i år.

Dirigent Johanne Bjørkhaug kommer med prosjektkoret fra Rindal og Meldal. Der er også Marit Løfaldli og Irene Snurruås med. De to blir med sammen med de andre solistene på Edvard Bræin sitt arrangement av Juleverset. Jo Sverre Sande kommer, og han vil delta både som vokalist og gitarist. Sverre Johal Aal er baryton og Sigrid forteller at de er veldig glad for at han er med. De har gått sammen på konservatoriet, og arbeidet sammen i Trondheim Vokalensamble som er et av norges få proffkor. Spesielt har Sverre, Maria og hun selv jobbet mye sammen, forteller Sigrid.

Til slutt ønsker Sigrid, på vegne av triOpera, hjertelig velkommen til en hyggelig og fin konsert i Stangvik kyrkje torsdag 20.desember kl 19.30.