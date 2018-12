Tok sitt første poeng

Det var Sunndal som kom best i gang, og ledet med fire mål til pause på stillingen 9 - 13. Også i andreomgangen var Sunndal i føringen med tre og fire mål, men hjemmelaget satte inn en god sluttspurt. Mia Larsen Faksnes scoret kampens siste mål, og sørget for utligning til 21 - 21. Dermed ble det ett poeng til hvert av lagene i det som ble et jevnt og spennende lokaloppgjør.

Surnadal har 1 poeng etter 3 kamper, mens Sunndal har 4 poeng etter 6 spilte kamper. Se tabellen her.

Kampfakta Surnadal 2 - Sunndal 21 - 21 ( 9 - 13 )

Ane Lyngstad

Mia Faksnes 4

Line Mogstad 2

Tonje F. Kvendbø 4

Connie Moen 1

Line Indergård 3

Hanna Saksen 5

Marit Ingeborg Bævre 2

Valeria Dannevig

Gunn Marit Heggset

Foto: Emilie Moholdt