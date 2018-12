Tok poeng mot topplag

Sunnmøringene kom til Rindal med kun ett tap så langt i sesongen, og møtte nok tøffere motsatnd enn de hadde forventet. Rindal har tidligere vist at de er svært sterke på hjemmebane, og hadde ingen problemer med å spille jevnt med topplaget. Til pause ledet hjemmelaget med ett mål på stillingen 12 - 11. Etter hvilen tok Rindal kommandoen, og ledet med fire mål 16 minutter ut i omgangen. Bergsøy ga aldri opp, og kjempet seg tilbake i kampen og utlignet til 21 - 21 da det gjenstod 1 minutt og 11 sekunder.

Kampens siste minutt inneholdt mye dramatikk. Gjestene pådro seg en utvisning og Rindal fikk tildelt straffekast med 11 sekunder igjen av kampen. Malin Løset satte ballen sikkert i mål, og de fleste trodde at Rindal skulle stikke av med seieren. Bergsøy utnyttet sin siste mulighet, og scoret i aller siste sekund på et distanseskudd fra 10 meter. Dermed ble det poengdeling i Rindalshuset. Et resultat som Rindal bør være svært godt fornøyd med.

Rindal klatret til 7. plass på tabellen med 7 poeng.

Kampfakta Rindal - Bergsøy 22 - 22 ( 12 - 11 )

Maren Halgunset

Gro Anita Bolme 7

Malin Gåsvand Løset 7

Nelly Skjølsvold 1

Ane Vasskog 1

Ana Pimentel 1

Maren Trønsdal Lund

Eirin Eline Mogset

Oddrun Berdal 1

Tonje Bjørnås 1

Beate Løseth Halsetrønning

Karianne Gjertsen Barøy 3

Arkivbilde