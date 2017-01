Tok med vandrepokalen hjem

Referat Lalm Winter Classic 2017

Vi hadde en strålende dag på Proel Arena i Lalm, hvor forholda var helt perfekt for en lang dag med ishockey.

Følgende stilte fra Sagene Puck: Espen Wilhelmsen (Keeper), Magnar Løset, Vegard Karlstrøm, Lasse Skjølsvold, Eirik Tørset, Ole Bjørn Grytbakk, Bjørn Løset, Odd Inge Kvernberg, Odd Inge Løseth og Ole Smevoll.

Første kamp var mot Lom/Sjåk Ishockey:

Vi gjør som vanlig og starter kampen med svakt spill, men vi hevder oss betraktelig utover kampen og vinner til slutt 4-3 etter 2 mål av Eirik Tørset, 1 mål av Ole Bjørn Grytbakk og 1 av Odd Inge Løseth. Et lag vi egentlig bør ha god kontroll mot, men gjør det litt vel nervepirrende.

Andre kamp for dagen mot Lalm Icehogs (rett etter første kamp):

Bra kamp fra vår side og vi jobber bra, litt for svak i duellspillet.

De var tydelig innstilt på å vise hvem som var hjemmelag og trøkket bra til i dueller.

Kampen ender 2-2 etter ordinær tid hvor Eirik og Vegard putter måla, det ender med straffekonk, hvor undertegnede har jobbet på seg litt for stor selvtillit og setter seg selv som første straffetaker. Dette ender selvfølgelig med en elendig straffe og bom.

Ole Bjørn gjør sakene sine bra og lurer keeper med en frekk finte, før Magnar bommer på sin straffe. Lalm scoret på begge sine og vant dermed straffekonkurransen og kampen om poenga.

Tredje kamp for dagen var mot Isfjorden:

Her ble det enveiskjøring fra start til slutt for et slitent lag fra Isfjorden, vi fikk til pasningene med god presisjon og jobbet bra på skøytene, det ender med 7-0 i vår favør etter mål av Magnar 2, Bjørn, Odd Inge Kvernberg, Ole Bjørn 2 og Ole. Dermed er vi i finalen.

Finale mot Lalm Icehogs:

Her blir det en hard kamp fra start, vi jobber veldig hardt og viser virkelig at vi vil vinne!

Eirik scorer 1-0 for oss før Ole Bjørn dobler ledelsen til 2-0.

Lalm reduserer til 2-1 og vi blir revansjesugen, dette skulle vi ikke tape og innsatsen til alle sammen var på topp, melkesyra hadde for lengst meldt seg hos undertegnede og sikkert for resten av laget, det ble en hard batalje med noen utvisninger for oss, men vi klarer å ri av presset og vinne kampen.

En stor prestasjon for Sagene Puck og vandrepokalen ble med hjem til Rindal! Det gjør også dagens beste spiller og toppscorer som blir Ole Bjørn Grytbakk. Bra av en gammel hulk å prestere gang på gang på isen.

Den største æren skal keeper Espen Wilhelmsen ha, han står i mål for første gang og har en redningsprosent på hele 82%!! Uten tvil dagens spiller for vår del!

NRK var tilstede under hele turneringen og vil sende dette mandag. Hvilken del av Norge vi var i ble heftig diskutert internt hvor noen mente Hordaland (Ryktes stryk i Geografi), tune in på Nrk Østnytt iløpet av dagen.

Eirik Tørset