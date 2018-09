Tok Bøfjorden med et stormkast

Men først ut var Torstein Snekvik. Noen år eldre, siden Melodi Grand Prix junior, men enda bedre. Trygg og voksen entret han scenen og fortalte om sine røtter i Bøfjorden.Tydelig preget av å være glad for å få lov til å spille for dette publikumet, og ikke minst, glad for å få lov til å spille på konsert med Halvdan Sivertsen. Torstein framførte tre nydelige låter som han selv har skrevet og satt melodi til, og alle ble godt tatt i mot av publikum. Ikke minst den fine sangen han kalte «Her kjem bokja», en hyllest til en god, omtenksom og klok bestemor fra Bøfjorden. Låtskriving må du fortsette med, Torstein!

Halvdan Sivertsen entret scenen til stor applaus og begynte med å takke Torstein Snekvik for hans fine opptreden, og ikke minst satte han stor pris på at Torstein har valgt å synge på dialekt. Videre takket han for at han fikk komme til Bøfjorden, og til stor applaus satte han i gang med «Bruremarsj fra Lødingen».

Og etter det kom de som perler på en snor. Blant annet: Baklengs om bord, Hver gang vi møtes, Frihet, Vårvisa, Høre tell på jorda, Sommerfuggel i vinterland og Vi vil leve lenge. Og selvfølgelig, som ekstranummer, Kjærlighetsvisa. Alt godt ispedd mye humor og mye alvor i en fantastisk forening. Halvdan Sivertsen vet å få publikum med seg, og munnrapp og engasjert fikk han publikum med på allsang, både tostemt og trestemt. Ja, til og med firstemt! Det var ikke langt mellom lattersalvene, Sivertsen briljerte i historier og ordspill, men likevel var det en rød tråd av alvor og samfunnsengasjement hele veien.





Med seg hadde Halvdan Sivertsen, Håvar Langås Bendiksen på gitar. Sivertsen introduserte han som Norges beste gitarist, og Bendiksen klarte virkelig å bevise at han var mann for sin gitar. Håvar Langås Bendiksen tryllet flere vakre gitarsoloer ut av sine gitarer, og var en god medspiller til Halvdan Sivertsen sine påfunn og sprell.





Leikarvollen scene og Kay Edvin Sættem Nessæther har gjort det igjen, og mulig bedre enn noen gang! En fullsatt sal og vel så det, var med fra første takt, og alle var fulle av lovord da konserten var slutt. Og publikum kvitterte med stående applaus, hvor Halvdan Sivertsen fikk alle i gang med «Hver gang vi møtes», før han rusla rolig ut av scenen.



Kay Edvin Sættem Nessæther puster velfotjent lettet ut etter en vellykket og flott kveld på Bøfjorden Grendahus og Leikarollen Scene.