Tok bilde av bomkassetyver - saken ble henlagt

Bildet over: Per Kåre Negård (arkivfoto)



Veglaget satte opp et viltkamera festet på infotavla, kun to meter fra bomkassen. I tillegg ble det satt opp et skilt som varslet overvåkning på tavla.



Det er avisa Sør-Trøndelag som omtaler denne saken tirsdag. Avisa har også offentliggjort et bilde av de to mennene som bryter opp bomkassen (pluss-sak).

- Det er umulig å si hva de fikk med seg. Men det viser to menn i alderen 18-20 år. Begge har tatoveringer. Jeg kjenner ingen av de to, sier Per Kåre Negård til Sør-Trøndelag.

- Hva gjorde du med bildene?

- Det ble tatt til sammen ti bilder. Jeg var stolt og fornøyd. Disse ble oversendt Surnadal lensmannskontor. De ba jo om å bli varslet om slike hendelser.



Lensmann ved Surnadal lensmannskontor, Olav Halse, bekrefter til avisa Sør-Trøndelag at bomkassetyveriet er henlagt.

- Ja, det stemmer, sier han.

- Forstår du at Negård er skuffet? Han har jo bilder av gjerningsmennene.

- Ja, det gjør jeg, og det er beklagelig at vi ikke har oppklart saken. Men vi gjenkjenner ingen av mennene på bildene. Vi har ikke mer å gå etter, heller ikke tekniske bevis, sier lensmannen.

