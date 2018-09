Tørsetmarka i Rindal

Vi gikk først til Tørsetgardene og fulgte deretter bomveien som starter nedenfor Oppigard Almberg. Tok Librekkveien (også bomvei) tilbake. Fikk derved en passende lang rundtur.

Neste tirsdag, 2. oktober, blir sesongens siste Tirsdagstur. Da drar vi til Brandåvatnet i Rindal. Kjører oppover fra Røen etter bomveien. NB: Bompenger 50 kr.

Vel møtt for siste gang i år! Dette blir en ganske lett tur. En høvelig avslutning på en flott tursesong.

Tekst/bilder: HEF

Klare til å gå fra Torshall.

Mange turmål, som vi ser. Vi gikk først til Kårliåsen og deretter til Tørsåsløa, hvor det ble en ekstra lang matpause.

Disse stusset visst da vi kom traskende oppover mot Tørsetgardene.

I forgrunnen ser vi (f.v.) Lyngstad, Østhus (Austihusa) og Austigard Børset.

Fra Tørsetlia mot Austistu Børset og Åsan. Interessante landskapsformasjoner for en geolog!

Kort stopp ved bomkassen. Veien opp til høyre går til Oppigard Almberg.

Oppe på Kårliåsen. Ser mot Kårvatnet og det snødekte Sandfjellet i Surnadal.

Ikke akkurat «Broen over Kwai», men brua over Gryta. Var sleip denne dagen.

Mannfolka kom seg også greit over. Et skikkelig plask i Gryta hadde jo vært et fantastisk fotomotiv. Men stakkars mann ...

Framme ved Tørsåsløa.

Tørsåsløa er åpen for allmennheten, som det heter. Veldig bra tilbud for turgåere og skiløpere.

Per var rask med å tenne opp i ovnen. Det ble fort godt og varmt der inne. Og en lang og hyggelig pause med mat og prat!

Tolv tapre turgåere tok turen til Tørsetmarka.

Snota med nysnø i det fjerne, sett fra Tørsåsløa.

Fra Librekkveien mot Rinnvollen (fotballbanen), Sagagrenda og Langlia lengst bak. Og så var det bare å tusle ned til bilene. En trivelig turdag!