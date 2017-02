Tørset Malerservice ruller videre

John Egil Tørset startet Tørset Malerservice som et enkeltmannsforetak i 1991. I 2004 ble bedriften et AS, og fortsatte gradvis å vokse helt fram til 2015, da aktiviteten var på det største. I den travleste perioden hadde Tørset Malerservice oppdrag på OTI og Franslykkja på Orkanger, på Storås barnehage og Å barnehage, i tillegg til de vanlige mindre jobbene.



Mest privatboliger

I dag er det 10 ansatte i Tørset Malerservice AS. Eirik Tørset forteller at målet er å ha mellom 10 og 15 ansatte. I perioder leier de inn arbeidskraft fra andre malerfirmaer, eller fra vikarbyråer. De leier også ut arbeidere til andre malerfirma når det passer slik. For tiden jobber tre mann for et annet malerfirma ved Ørland flystasjon.

Ellers er det mest privatboliger de jobber med nå. De har en del oppdrag på Joplassen på Orkanger og i Buvika, med gips og maling. Det er ikke så mange store oppdrag i Rindal, men de har vært med på leilighetene i meieribygget, og senere på Friborg.



Fra sommerjobb til Mesterbrev

Eirik Tørset hadde sin første sommerjobb i farens bedrift allerede i 2002. Fra 2012 har han hatt full jobb i her, og gradvis tatt over mer av det administrative ansvaret. Sist høst begynte han med Mesterbrevutdanningen. Den skal han være ferdig med våren 2018. Mesterbrevutdanningen er et kvalitetsstempel som viser at bedriften driver seriøst, det er en trygghet for kundene.



Fører familietradisjonen videre

Det har ligget i kortene lenge at Eirik skulle ta over som daglig leder, og da John Egil ble brått sykmeldt for et par måneder siden måtte han innse at det er på tide å trappe ned. Han er nå med som støttespiller, og gir gode råd når det trengs, særlig når de får oppdrag som krever spesielle løsninger. Han er fortsatt sykmeldt, men håper at han etter hvert kan komme tilbake i jobb på deltid. Han tror det kan bli en utfordring å ikke å blande seg for mye i administrasjon av bedriften, så han ser for seg å gå tilbake til mer praktisk arbeid.

- Å overlate ansvaret til Eirik har jeg jo tenkt på en stund. Det skjedde litt fortere enn vi hadde planlagt, men jeg er glad for at det er Eirik som tar over. Han har jo vært med i noen år nå, og gradvis tatt over mer ansvar, sier John Egil Tørset.

Eirik Tørset forteller at han er glad for å føre familietradisjonen videre. Faren har vært maler så lenge han kan huske.

- Jeg vet at bedriften har bygget opp et godt rykte i bransjen, og det vil jeg gjerne videreføre, sier han.

For tiden holder de på med å spesialisere seg på epoxy og betongsparkel.



For tida er det mange som vil ha vegger med grov overflate, f.eks. betongsparkel. Dette er gipsplater som er sparklet så det ser ut som en betongvegg.



Tørset Malerservice har bra med arbeid for tida, men de har også fremdeles ledig kapasitet utover året, så det er bare å ta kontakt.





Fra NoFo



Bilder fra det store prosjektet på OTI-senteret på Orkanger:

Foto: Tørset Malerservice AS

Tørset Malerservice er medlem av Trollheimsporten. Følg med på facebook, og på firmaets hjemmeside malertorset.no.