Tønner – tusenårig tradisjon

Tor Fjærli viser bøkkerfaget under ein tidlegare Kystdag i Kristiansund.



I over 2000 år var tønner viktigaste emballasje for mat og drikkevarer. Sildefisket og landbrukets kjøttproduksjon var til langt inn på 1900-talet avhengig av slike. Fabrikken i Valsøyfjord er blant dei få som enno praktiserer bøkkerfaget.

Tor Fjærli har skapt interesse for emnet – både hos kongeparet under besøket på Nordmøre i 2014 og hos andre ved stands og messer, bl.a. under Kystdagene i Kristiansund.

Søndag får museumsgjestene i Bøfjorden oppleve ein mange-tusenårig tradisjon i moderne form. Og kanskje skaffe seg si eiga tønne?



Gjenskapt tradisjon, både i båtbygging og tønneproduksjon, fascinerte kongeparet under besøket i Halsa i mai 2014.



Eldste seglskonnert i verda, 150 år gamle «Anna Rogde», tek inn Fjærli-tønner under Kystdagen i Kristiansund.

Innsendt av Bernt G Bøe

