Tøft møte med Orkanger

Orkanger hadde ful kontroll på kampen, og gikk opp i ledelsen i det 14. spilleminutt. Hjemmelaget satte inn ytterligere tre mål før førsteomgangen var over, og kunne gå til pause med solide 4 - 0. Orkanger scoret ett må i andreomgangen, og kunne juble for storseier 5 - 0 over Surnadal/Søya/Todalen.

Damelaget står dermed fortsatt med 1 poeng etter tre serierunder.

Neste kamp for samarbeidslaget er 2. pinsedag. Da er det klart for lokaloppgjør mot Sunndal på Syltøran stadion.

Kampfakta Orkanger - Surnadal/Søya/Todalen 5 - 0 ( 4 - 0 )

