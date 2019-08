Todalsfjordprosjektets smalsynte ledelse

For første gang går jeg idag inn på hjemmesiden til Todalsfjordprosjektet og ser at de ble stiftet 10.12.1987. Fremdeles – etter så lang tid, og etter blindveien med tunnellplanene Todalsøra – Sunndalsøra, har ledelsen for dette arbeidet enda ikke klart å ta fram kartet og se på sammenhengene. «Døgnåpen vei mellom Trondheim og Molde/Kristiansund» står det. Hvorfor klarer de ikke å skrive: Døgnåpen vei mellom Trondheim og Mørebyene? Hvorfor klarer de ikke å skrive: Todalsfjordprosjektet er nøkkelen til den indre snarveien Ålesund – Trondheim/E6 – uten høgdedrag?

Todalsfjordprosjektet dreier seg om næringslivstrafikken inn og ut av Møre og Romsdal fylke! Ettersom Ålesund og Sunnmøre er motoren i næringslivet i Møre og Romsdal, kan ikke styret for Todalsfjordprosjektet tillate seg å kjøre med skylapp på den siden av hodet som vender mot Sunnmøre – motoren vår i fylket.

Jeg henvendte meg for en tid tilbake direkte til samferdselspolitikeren Frank Sve fra Sunnmøre, en av de få politikerne som har aksjonsevne. Jeg påpekte at Todalsfjordprosjektet er nøkkelen til Den indre snarvegen for næringslivstrafikken Ålesund – Trondheim/E6 uten høgdedrag. At Todalsfjordprosjektet også ville tvinge fram høyere veistandard Rindal –Orkanger, og senere – tunell Isfjorden – Øksendalen. Denne «indre snarvegen» er kort sagt en livslinje som vil binde sammen, ikke bare Møre og Romsdal, men næringslivet i hele Midt-Norge. Universitetet i Trondheim har forstått dette: De har allerede dannet en satellitt i Sunnmøres innovative maritime miljø.

Frank Sve fikk med seg den sunnmørske samferdselsministeren opp hit – men klarte folket i Todalsfjordprosjektet og lokalpolitikerne her inne å påpeke at prosjektet er Den indre snarveien Ålesund – Trondheim/E6 uten høgdedrag? Nei, de klarte omsider å inkludere Molde. Men, Molde er en by stort sett bebodd av kontorister, og produserer derfor ikke noe særlig næringsliv, sammenlignet med Sunnmøre, så Molde er lite interessant i sammenhengen – egentlig, i alle fall mindre interessant enn vår økonomiske motor på Sunnmøre.

Jeg måtte nesten gå til sengs av depresjon etter å ha erfart hvor impotent folket i Todalsfjordprosjektet hadde oppført seg da fylkets fremste samferdselspolitiker og samferdselsministeren var her. Snakk om IKKE å klare å være på høgget! Snakk om IKKE å kjenne sin besøkelsestid! (Her banner jeg mens jeg skriver!) Derfor fikk jeg nesten hjerteinfarkt da jeg kom inn på slutten av dette «stormøtet» på Surnadal kulturhus og den impotente stemningen der slo imot meg. Derfor må både styre og ledelse i Todalsfjordprosjektet skiftes ut – helst med bare sunnmøringer, fordi det er sunnmøringene som forstår den fulle betydningen av Todalsfjordprosjektet – ikke disse innsnevra småhakkerne på indre Nordmøre innen politikk og næringsliv. Ut med dem!

Glærum, 31.August – 2019.

Dordi Skuggevik